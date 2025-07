Încă de la început, George Jaguarul și-a dorit să creeze un personaj, lucru care i-a ieșit de minune ținând cont de impactul pe care îl are în social media. Totuși, nimeni nu se aștepta ca unele dintre ispite, dar chiar și cameramani și o parte din echipa de producție să se lase influențați de stilul lui vestimentar și să-l copieze. „Este prietenul meu, colegul meu și îmi place cu ce a venit. Trebuie să mai desfac un nasture ca să fiu în stilul lui, să respectăm moda Jaguarul. El a venit cu lookul ăsta pe insulă, a picat foarte bine, e un look nou și l-am urmat. Cred că și cameramanii, și producătorii. La un moment dat, toți eram așa. Îmi place, e un caracter, un personaj excepțional”, l-a dat de gol ispita Andrei Vasile.

Nu doar când vine vorba de modă băieții s-au inspirat unii de la alții, dar s-au ajutat reciproc să arate cât mai bine în fața concurentelor. „Nu există frizer pe insulă. Sezonul următor poate vine cineva care știe să tundă. Noi nu prea știam să tundem și făceam experimente unii pe alții. Între noi. Uneori ieșea bine, alteori ieșea rău, dar eram ca o familie, la bine și la rău”.

Andrew a venit la „Insula Iubirii” printr-o recomandare

Ispita Andrei Vasile recunoaște că îi place să fie în centrul atenției, acesta fiind și motivul pentru care și-a dorit să participe la acest reality show. „Eu am fost recomandat de Loredana (n.r. ispită din sezonul 8), plus că sunt prieten cu foști participanți și chestia asta m-a făcut să mă uit la tot sezonul trecut de la A la Z și mi-a plăcut foarte mult ce am văzut. Am vrut să particip și eu”, a declarat tânărul pentru Libertatea, completând că nu își imagina că această atenție vine la pachet și cu o lucruri mai puțin plăcute. „Am intrat și în bucătărie. Păi trebuia să mai faci câte un sendviș, să mai pregătești ceva, să mai încălzești ceva, câte o cafeluță. Am fost chelneri, am făcut și curățenie. Am fost „femeie de curățenie” cel puțin două seri. Am fost pedepsit și m-au pus să fac totul. Asta e. Ce să faci? Am încercat să le respectăm pe fete până la final și să le ajutăm. Făceam cu schimbul. Am fost o echipă”.

Andrew, ispita Andrei Vasile, a rezonat cu fetele din vilă

Dacă în primele zile petrecute alături de concurente, ispita Andrei Vasile primise etichetă de „băiat rău”, treptat, acesta a reușit să le intre în grații și chiar să creeze conexiuni reale. Atât de reale încât, se pare, țin și la câteva luni după încheierea filmărilor. „Aș fi plecat cu ea acasă. Am rămas prieteni în continuare, foarte buni, poate prea buni prieteni, dar aș fi plecat cu ea acasă. Erau prea multe lucruri în comun. Dar aveam și o imagine de bad boy în spate și mi s-au pus niște etichete. Cred că o să aibă și mama o supriză. Eu am vrut să intru ca și bad boy, dar am fost mult prea emotiv într-un fel și s-au întâmplat niște lucruri și pe parcurs am început să sufăr o dată cu fetele pentru că până la urmă ești om și cred că trebuie să fii sociopat să nu le simți durerea. Era chiar foarte greu să le dai sfaturi, să fie totuși reale. Au fost zile când am stat supărat pe niște lucruri. Este un experiment uman și realizez că tot ce îți planifici se dă peste cap sau se schimbe și te apropi de persoanele respective și dacă nu vrei”, a povestit Andrew pentru Libertatea.

Mai mult decât atât, recunoaște că acest experiment l-a ajutat mult din punct de vedere emoțional, descoperind multe lucruri legate de caracterul lui. „Cunoscându-le pe ele, ne-am cunoscut și pe noi. Chiar dacă la început poate fi un joc, pui întrebări așa de umplutură, trebuie să ai răbdare și trebuie să fii atent la tot ce se discută, vorbești cu foarte multe persoane acolo și la un moment dat totul se poate întoarce în defavoarea ta. Zici că este un joc, dar te pierzi complet. Trebuie să fii atent în primul rând, că noi, ca bărbați nu suntem atenți la detalii. Aici trebuie să fii atent la detalii”, a mai spus ispita Andrei Vasile.

