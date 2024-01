Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au început anul 2024 departe unul de celălalt, pe două continente diferite, după ce soțul vedetei a decis să plece în America.

Adriana Bahmuțeanu a precizat că soțul ei a plecat pentru o lună și jumătate, în interes de afaceri. „Este în America, are niște afaceri. E bine, vorbim de 100 de ori pe zi la telefon. E ok. Ar fi vrut și el să prindă frigul ăsta, îi pare rău că a plecat. Se întoarce peste o lună, o lună și jumate. Am mai stat așa”, a precizat Adriana Bahmuțeanu, potrivit Wowbiz.

În cadrul unui interviu recent, fosta soție a lui Prigoană a vorbit despre cum a început anul 2024. „Luna ianuarie este cea mai obositoare lună din an și cea mai depresivă.

La mine începe anul din februarie. Eu deja mi-am îndeplinit multe dintre obiectivele pe 2024, mai am multe. Sunt optimistă în continuare.”, a declarat, de curând, Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan într-o biserică din Ucraina, în luna aprilie anul trecut. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a spus și motivul pentru care a ales să facă nunta în țara vecină.

„Ce-a unit Dumnezeu, omul să nu despartă!!!! Suntem fericiți și bucuroși că ne-am îndeplinit visul de a ne cununa religios la o mănăstire istorică, acolo unde să fim doar noi și Dumnezeu si să primim binecuvântarea divină pentru căsătoria noastră.

Am ales Mănăstirea Banceni din Ținutul Hertei, Bucovina de Nord, pământ romanesc, acolo unde, în ciuda prigoanei asupra preoților si a credincioșilor, divinul, ortodoxia românească și credința sunt vii în sufletele oamenilor! Ne dorim ca tradiția să meargă mai departe și să nu fim ultimul cuplu cununat în limba română”, a transmis Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.

