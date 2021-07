Georgiana Lupu, de la „Survivor România”, trăiește de pe o zi pe alta. Ce a făcut cu banii câștigați în timpul show-ului. „Mă mai duc la vecini”

„Banii câștigați la «Survivor» i-am investit în mobilă, pentru că am primit o garsonieră de la primărie, însă era goală. Și am avut și câteva datorii. S-au dus foarte repede.

Am mai ajutat câțiva copilași, cum am zis, cu anumite pachete, haine, dulciuri. Copii care au crescut fără mamă, fără tată… pentru că n-am uitat de unde am plecat și n-o să uit niciodată”, a declarat Georgiana Lupu pentru ciao.ro.

Georgiana Lupu spune că nu are un venit stabil și zilnic trebuie să caute o sursă de venit: „Trăiesc așa… mai lucrez cu ziua, mai împrumut bani”.

„Mă mai duc la vecini, la prieteni să-i ajut cu diverse lucruri. Azi spăl un covor, mâine culeg o găleată cu vișine sau cireșe… poimâine mut o mobilă… lumea are treabă, acum, pe timp de vară se adună praful în case, mulți fac curățenie generală”, a mai spus Georgiana Lupu.

„A fost o poveste asemănătoare cu a mea, viața lui, să zicem, în mare. Nu e chiar ca a mea că eu am trecut prin mai multe greutăți decât el, de o mie de ori, 100%.

Mă bucur că a câștigat cineva care avea nevoie de bani. Asta contează foarte mult. Sper să realizeze și să învețe să respecte o femeie. Eu n-am suportat niciodată o persoană care jignește o femeie”, a mai spus Georgiana pentru Ciao.

