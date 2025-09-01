Cuprins:
Evenimentul Filming Italy Venice Award a fost ocazia perfectă pentru Georgina Rodriguez să își etaleze inelul cu diamant de 30 de carate, în valoare de aproximativ 3 milioane de dolari. Aceasta a pozat pe covorul roșu, ridicându-și mâinile pentru a evidenția bijuteria strălucitoare.
O apariție de senzație
Georgina Rodriguez a ales o rochie Roberto Cavalli neagră din dantelă care i-a pus în valoare silueta impecabilă. Ținuta a fost completată de un colier choker spectaculos și cercei cu diamante. Părul brunet a fost aranjat într-o împletitură elegantă, iar pantofii cu toc înalt i-au accentuat statura.
Ea a purtat și alte trei inele strălucitoare, dar inelul de logodnă a fost cu siguranță piesa centrală a ținutei sale.
Pe lângă Georgina Rodriguez, și alte vedete au strălucit pe covorul roșu de la Veneția. Actorul Kevin Spacey, în vârstă de 66 de ani, a purtat un smoking negru elegant. Willem Dafoe, cunoscut pentru rolul său din Spider-Man, a optat pentru o ținută smart casual cu un sacou bleumarin peste un tricou negru.
Actrița Alicia Silverstone, în vârstă de 48 de ani, a atras atenția cu o rochie neagră fără bretele, care i-a pus în evidență picioarele lungi. Ea și-a completat look-ul cu pantofi cu toc și accesorii argintii.
Festivalul de Film de la Veneția continuă să fie un eveniment de top în lumea cinematografiei, atrăgând cele mai strălucitoare vedete din industrie. Apariția Georginei Rodriguez a demonstrat încă o dată că este una dintre cele mai urmărite personalități din showbiz, iar inelul său de logodnă va rămâne cu siguranță subiect de discuție pentru mult timp de acum înainte.
O familie unită
Cristiano Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, a cerut-o în căsătorie pe Georgina la începutul acestei luni, după aproape un deceniu de relație. Anunțul a fost făcut pe Instagram, unde Georgina a scris: „Da, accept. În această viață și în toate celelalte”. Înainte de această logodnă oficială, Georgina a purtat un alt inel cu diamant, dar cuplul nu era considerat logodit în mod oficial.
Fanii au speculat că cererea în căsătorie ar fi avut loc luna trecută, când modelul a împărtășit imagini de la o cină cu tematică nupțială.
Georgina și Cristiano au împreună două fiice: Alana, în vârstă de 7 ani, și Bella, în vârstă de 2 ani. De asemenea, Georgina este mama vitregă pentru ceilalți trei copii ai lui Ronaldo. Într-un interviu pentru reality show-ul Netflix „I Am Georgina”, modelul a dezvăluit că prietenii ei glumeau adesea pe seama căsătoriei: „Mereu fac glume despre nuntă. ‘Când e nunta?’ De când a apărut melodia lui Jennifer Lopez The Ring Or When, au început să mi-o cânte. Ei bine, asta nu depinde de mine”.
Deși nu sunt căsătoriți, Cristiano s-a referit frecvent la Georgina ca fiind soția sa. La Gala Globe Soccer Awards din Dubai din decembrie, el a spus: „Este o mare plăcere să câștig acest trofeu. Fiul meu cel mare este aici, soția mea este aici”.
