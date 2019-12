De Livia Lixandru,

Cei doi soți le-au oferit cadouri, dar și un burger uriaș, de 7 kg, preparat de un un prieten de-al lor, Alin Ciobanu.

Deși locuiește de mai bine de 1 an la Londra, DJ Wanda nu poate sta prea mult departe de țara sa natală.

Chiar de Moș Nicolae, Dj Wanda și Karl au revenit în țară pentru a le face o bucurie de zile mari unor copii dintr-un centru de plasament punând la cale un plan care le-a adus celor mici zâmbetul pe buze.

Wanda și Karl au complotat cu bunul lor prieten, Alin Ciobanu, cel care a inventat conceptul The Burgr Factory. Acesta din urmă a realizat un burger gigant pe care l-a adus tocmai de la Constanța pentru a-i bucura pe cei mici. Iar surpriza a avut efectul scontat.

„Bucuria acestor copii este cel mai frumos cadou pe care îl poți primi! Viața a fost bună și generoasă cu mine, dar nu la fel se întâmplă cu toată lumea. Iar noi, cei norocoși, suntem datori să le oferim ceva, cât de mic, celor cărora norocul nu le-a surâs în aceeași măsură.

Acești copii nu au deloc o viață ușoară, iar eu și Karl ne-am dorit din tot sufletul să putem face ceva pentru a le aduce puțină bucurie în suflet. Am vizitat-o apoi și pe Teo Trandafir și echipa acesteia pentru a le face o surpriză similară. Viața este frumoasă când faci fapte bune!”, declară DJ Wanda.

La fel de emoționat a fost și soțul vedetei, australianul Karl Katavich, care a putut astfel să joace rolul lui Moș Nicolae pentru o zi.

„Wanda a avut această idee minunată, iar împreună am complotat la îndeplinirea ei.

Când am auzit ce dorință are ea de Moș Nicolae, mi-am dat seama pentru a nu știu câta oară că am făcut alegerea potrivită, că m-am îndrăgostit nu doar de o femeie frumoasă, ci de un om bun, cald și generos”, declară Karl.

