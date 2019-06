Gestul făcut de Florin Pastramă. „M-am botezat penticostal”

Florin Pastramă s-a născut creștin-ortodox, dar a decis să se boteze în religia penticostală, aceeași religie ca a actualei sale partenere de viață, Brigitte Sfăt.

„Abia aştept să fac un copil. Am pus stop la viaţa pe care o aveam, cu ieşitul în weekend, la fete drăguţe. Îmi doresc să am o familie în Domnul. Am avut viaţa pe care am avut-o până la 40 de ani, nu mai vreau golăneală.

Fiecare este cu religia lui, eu sunt tot penticostal. M-am născut ortodox. M-am botezat penticostal pentru Dumnezeu. Şi sora mea este măritată cu un penticostal. Acum m-am liniştit, am tot ce îmi trebuie acasă”, a spus Florin Pastramă la o emisiune de televiziune, potrivit spynews.ro.

Florin Pastramă și Brigitte Sfăt urmează să facă nunta în data de 7 iulie.

Tot la o emisiune TV, Florin Pastramă a vorbit și despre fosta sa iubită, Raluca Podea.

„Vreau să-i mulţumesc Ralucăi Podea pentru viaţa pe care am avut-o. Dar nu era normal să vină să spună anumite lucruri. Pe mine nu m-a căutat, am înţeles că a căutat-o pe Brigitte”, a spus el.

