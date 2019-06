Constantin avea doar patru luni când familia a fost prinsă trecând ilegal granița dintre Mexic și SUA. A a fost despărțit de tatăl său, ajungând temporar într-o familie adoptivă din Michigan.

Atunci când a fost reunit cu părinții săi, Constantin petrecuse mai mult timp alături de asistenții maternali, ca urmare a politicii „toleranță zero” față de imigranți a administrației Trump.

Înainte ca bebelușul să ajungă din nou alături de familia sa, „tatăl lui a fost trimis la o instituție psihiatrică de evaluare dintr-un centru de detenție pentru migranți din Texas, pentru că nu se putea opri din plâns. Mama lui a fost internată cu hipertensiune din cauza stresului. Constantin s-a apropiat de o familie americană din clasa de mijloc, petrecându-și cea mai mare parte a vieții sale într-o casă de pe o stradă din partea rurală a statului Michigan, scrie The New York Times.

Părinții lui Constantin, Vasile și Florentina, au plecat din România spre Mexic în 2018, cu doi dintre cei cinci copii ai lor, intenționând să ceară azil în SUA. S-au pierdut unii de alții pe drum, în Mexic, iar așa Vasile și Constantin au ajuns la agenții de frontieră americani, care l-au arestat imediat pentru trecerea frauduloasă a graniței.



Acolo, bărbatul a fost încătușat la mâini și la picioare, în timp ce bebelușul său a rămas cu autoritățile.



„Poliția a măturat podeaua cu mine”, a afirmat Vasile pentru The New York Times, explicând că a fost târât afară din cameră.

„Am început să plâng deoarece nu știam ce să fac. Nu știam engleză. Le-am spus că nu înțeleg”, a continuat acesta.

În timp ce bărbatul a ajuns la un centru de detenție, Florentina și celălalt copil al cuplului erau deportați din Mexic în România.



Băiețelul de patru luni a fost încredințat unei familii din Michigan. De acolo, mama lui l-a văzut, timp de câteva luni, doar pe telefon, cu ajutorul asistentului maternal. Foloseau Google Translate pentru a comunica.



La două luni după ce a fost reținut, Constantin a fost deportat. Un ofițer de imigrație a venit într-un final la el și i-a făcut o propunere: să renunțe la cererea de azil și atunci va fi deportat alături de fiul său, în România. A fost de acord și pe 3 iunie 2018 a fost urcat într-o dubă.



„Atunci când a ajuns acasă era o atmofesră mai degrabă de înmormântare, decât de celebrare”, notează The New York Times.

Fiul său avea să ajungă acasă câteva luni mai târziu. A fost adus chiar de asistentul maternal, care a avut grijă să înregistreze momentele speciale ale băiatului.

„Scotea sunete noi și le făcea doar pentru o scurtă perioadă, așa că vrei ca mama lui să le poată auzi”, a declarat asistenta maternală pentru The New York Times.



„Când biletele de avion pentru Constantin au fost cumpărate pentru luna iulie – la câteva săptămâni după ce președintele Trump a anunlat politica a familiilor de migranți -, el avea nouă luni și și-a petrecut cea mai mare parte din viață în custodia agenților guvernamentali ai Statelor Unite”, notează reporterul The New York Times, care a călătorit în comuna Olteni, pentru a sta de vorbă cu familia Mutu.

În momentul în care Florentina și-a luat băiatul în brațe, acesta a început să plângă. Era mai apropiat de mama lui adoptivă, decât de cea biologică.

Acum, Constantin are doi ani, nu poate vorbi și nu poate merge singur.

Tatăl lui nu renunță la „visul american”,

„Trebuie să merg Canada. De acolo, pot să iau un taxi până în SUA și să plătesc șapte-opt sau zece mii de dolari pentru a pregăti documentele necesare”, a declarat Vasile.



