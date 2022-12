Gestul făcut de Liviu Vârciu a enervat-o la culme pe mama fiicei sale, Carmina. „Când a aflat, a avut o criză. A zis că nu-i adevărat”

În cadrul unei emisiuni TV, tânăra a povestit detalii mai puțin știute din viața ei, de pe vremea când avea doar 16 ani.

„Îmi plăceau foarte mult tatuajele, de când mă știu. Am făcut primul tatuaj la 16 ani. Cu el l-am făcut (n.r- cu Liviu Vârciu). Mama nu știa. Mama când a aflat a avut o criză, a făcut cu inima săraca, a zis că nu-i adevărat, că-i nebun. Eu atunci eram la tata și îi spuneam că atunci când o să fiu mai mare o să vreau un tatuaj.

Și el a zis: Pai hai să…Dacă vrei, să ne facem unul și împreună. Peste două sau trei zile am avut programarea, am mers și mi-am făcut tatuajul”, a mărturisit Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, la Exclusiv Vip, citat de Wowbiz.

În urmă cu ceva timp, tânăra a făcut o serie de declarații despre partenerii de viață ai părinților ei. „Da, mama și-a mai refăcut viața. Adică nu cred că au fost suferințe.

Au fost destul de maturi amândoi. Dacă nu mai funcționează, nu mai funcționează și aia e, drum bun, cale bătută. Avem un copil, vorbim când e necesar strict pentru copil și în rest suntem fiecare cu treaba lui. Eu am fost prioritară, adică n-a fost nimeni peste mine, nici măcar ea.

Nu cred că a fost gelos când a intervenit cineva în viața mamei, pentru că știu că ei se respectă unul pe celălalt. Pentru mine nu există niciodată mamă vitregă, nimeni, indiferent cine ar fi, și nu există nici tată vitreg. Sunt partenerii, bărbatul sau femeia cu care ai mei și-au refăcut viața.”, a declarat Carmina Vârciu, pentru fanatik.ro

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu din relația cu Ami Teiceanu, vrea să calce pe urmele tatălui său și să devină prezentatoare TV.

Tânăra, în vârstă de 21 de ani, locuiește singură în București. Pănă acum, ea a locuit la Arad împreună cu mama ei. Celebritatea tatălui său a venit la pachet cu avantaje, dar și dezavantaje pentru ea. „A fost așa între, a fost și bine, și rău. Am avut anumite oportunități pe care un copil normal nu le are, dar oamenii sunt și răi. Dar e ok, încerc să găsesc un echilibru”, a declarat Carmina pentru Click!

