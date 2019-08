De Eduard Apostol,

Era un nume respectat în baschetul nord-american, recunoscut pe întregul mapamond pentru evoluțiile la Washington Bullets, și a evoluat în filmul „My Giant” alături de un actor important în branșa sa, câștigător de premii importante. În 1998, cei doi apăreau în „Uriașul meu”.

„Am refuzat toate ofertele, nu era de mine”

Cariera vremelnică nu l-a impresionat însă pe românul nostru, Hollywood-ul nu l-a atras în mrejele sale. Ardeleanul a povestit pentru Libertatea: „După acea peliculă, mi s-a mai ivit ocazia, de fapt mai multe ocazii de a juca în filme. Dar eram tânăr, iar scopul meu era să fac baschet. Revenisem după o accidentare la spate, voiam doar baschet, pe care l-am iubit mereu. Fiindcă îmi plăcea competiția, să mă lupt.

Filmul nu era pentru mine, nu era cariera mea, ceea ce voiam să fac”. Cu Billy Crystal, acum în vârstă de 71 de ani, mai ține legătura prin intermediul tehnologiei moderne: „Mai vorbim pe twitter, pe messenger. Ne-am distrat atunci, am încercat să facem o treaba bună. Era greu să menținem o prietenie, fiindcă suntem în lumi și în cariere diferite”.

O dată și-a văzut propriul film

„Dacă nu ai fi continuat baschetul atunci, ai fi preferat o carieră în film?”, sosește întrebarea. Iar răspunsul lui Ghiță e tranșant: „Ce mai contează, ce aș fi preferat? Rămâne cariera mea din baschet, ceea ce am făcut pe teren. Asta mi-am dorit mereu. Nu sunt un mare fan al filmelor, acum ne uităm în familie la ceva care să ne prindă pe toți pe canapea. Ca să ne conectăm. Alegem filme care se pot vedea în familie, cu copiii. Nu m-am uitat niciodată a doua oară la vreunul. Nu am un film preferat. Dacă am văzut „My Giant”? Da, o dată!”.

Ghiță Mureșan și Dennis Rodman

O caută pe Liliana și-n film

Subiectul peliculei? Sammy Kanin (Billy Crystal) este un impresar de mâna a doua care pune pe primul plan cariera, în detrimentul familiei. Astfel, în loc să participe la ziua fiului lui, Sammy preferă să plece în România unde un client al său joacă într-un film. Aici, în timpul unei călătorii cu mașina, Sammy îl descoperă pe Max Sanferescu (Gheorghe Mureșan), un uriaș de aproape doi metri și jumătate care lucra ca îngrijitor la o mănăstire.

Sammy vede imediat în acesta șansa unui succes neașteptat și încearcă să-l convingă pe Max să-l urmeze. Îi oferă rolul unui luptător dintr-un film de aventuri și amândoi pleacă în Statele Unite, fiecare cu alt scop: Sammy speră să dea lovitura ca impresar al lui Max, iar uriașul speră s-o găsească acolo pe iubita lui din adolescență, Liliana (Joanna Pacula), care trăiește acum în New Mexico.

Întâmplător sau nu – se pare că ardeleanul nostru a avut succes în acest demers – numele iubitei din film coincide cu marea dragoste din viața reală a lui Ghiță, soția lui, Liliana.

8 milioane de dolaro a reușit să obțină filmul în care a jucat românul lângă Billy Cristal, mult prea puțin față de bugetul de 20 de milioane de dolari alocat

Criticat de specialiști

Pelicula a câștigat multe critici negative. Unele chiar dure. De exemplu, Paul Tatara de la CNN a declarat la acea vreme: „Crystal e Crystal, îl plac în continuare. Mureșan, pe de altă parte, este simpatic, dar, ar trebui să spunem, performează slăbuț! Vorbește de parcă stochează niște cartofi în obraji pentru iarna ce va veni în România. „My Giant” s-ar putea să aibă trecere la copii. Dar aveți grijă la diabetul zaharat”.

Ventriloc în videoclipul lui Eminem

Clujeanul a mai apărut în reclame pentru rețeaua TV ESPN, dar și într-una pentru batoanele de ciocolată Snickers. Mai mult, la finalul anilor „90, a fost inclus în primul videoclip de succes al lui Eminem, „My name is”, în care a jucat rolul unui ventriloc. Apoi, încercând un come-back spectaculos în NBA după o accidentare, Ghiță a refuzat alte job-uri în afara baschetului.

