Într-un interviu pentru Fanatik, el face dezvăluiri despre participarea sa în emisiune. „Cel mai greu lucru, în primul rând faptul că eu am intrat acolo cu niște frici. Cea de claustrofobie… sunt claustrofob. Și frica de înălțime. Și atunci… am plecat cu stângul oarecum, și exact de asta m-am lovit acolo.

Am avut un moment în care mi-a fost rău, adică am vrut să renunț. Am avut o probă cu apă, cu spațiu, am simțit că mor. Am trecut, până la urmă, peste. Nu mai puteam să trec peste proba aia și atunci a venit Nea Cornel Palade care mi-a dat locul lui și pentru asta îi sunt recunoscător. Mi-e ca un frate, ca un tata și am cea mai frumoasă relație cu el. Cred că acesta este punctul forte cu care am plecat de aici, din concursul asta: prietenia cu Nea Cornel”, a spus Giani Kiriță, care și-ar fi dorit mult să câștige concursul.

„Ar fi frumos pentru că am muncit foarte mult, am avut și urcușuri, și coborâșuri, n-am renunțat cu toate că am avut vreo două tentative de a renunța, fiind foarte greu, și uite că n-am renunțat și am ajuns în finală”, a explicat el.

Întrebat ce părere are despre Anisia Gafton, câștigătoarea emisiunii, Giani a dezvăluit: „Anisia este singura femeie dintre toate care a ajuns. Cum a ajuns, cum n-a ajuns, a ajuns. Contează pentru ea, ca femeie, foarte mult. Pentru că a fost foarte greu”.

„Ceva mai rău de atât nu există”

Giani Kiriță s-a plâns de condițiile din concurs, a recunoscut că nu i-a fost ușor deloc. A vorbit încă o dată despre condițiile dure, dar și despre probele dificile. „ A fost foarte greu, eu, ca bărbat o spun. De la fotbal și până la orice show la care am participat… credeți-mă că ăsta a fost cel mai greu concurs, cel mai dur. Nu doar în privința probelor, ci și a alimentației, a locului unde am stat, izolați, oamenii cu care am concurat, probe, frici…

Gândiți-vă că am dormit pe un palet de ăla de cărat bere, adică pe scândură. Gândiți-vă la asta…. Noroi, te mușcau insectele, țânțarii. Aveam bube pe noi. Beai ceva… aveai tot corpul plin de bube… adică oamenii nu știu asta… Încă au comentarii de genul “Domne, dar așa era?” sau “Ați filmat acolo pe bune?”. Ceva mai rău de atât nu există. Acolo stai zile în șir, săptămâni, luni și efectiv nu mai poți. Zici că nu te gândești, dar până la urmă tot te gândești la familie. Trebuie să-ți dispară gândul ăsta acolo ca să poți să reziști. M-am consumat, consumul este în interior”, a încheiat el.

