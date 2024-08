După 11 ani de relație și 7 ani de căsătorie, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău s-au despărțit. Anunțul a fost făcut chiar astăzi, pe Instagram, de cei doi. Au dezvăluit că au luat decizia de comun acord și că de acum în continuare se vor susține reciproc doar pentru creșterea copilului lor. Au împreună o fetiță.

Gina Chirilă: „Vom continua să ne susținem reciproc și să acționăm în direcția binelui copilului nostru”

„Am avut o poveste de iubire frumoasă, din păcate, uneori, drumurile ajung să se despartă. Așadar, eu și Bogdan am decis, de comun acord, să ne separăm. Am hotărât să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă, așadar vă rugăm să respectați acest lucru.

Vom continua să ne susținem reciproc și să acționăm în direcția binelui copilului nostru”, a fost mesajul transmis de Gina Chirilă, care de o bună perioadă de timp a dat semne că nu mai formează un cuplu cu Bogdan Vlădău.

Fotomodelul a șters de pe Instagram toate pozele cu Bogdan Vlădău. Ulterior, ea a transmis și un mesaj care le-a dat de gândit celor care o urmăresc în mediul online. „Poate că în alt univers l-aș fi lovit în față pentru lipsa de respect”, a scris ea pe TikTok, fără să facă referire la ce se referă.

Recomandări Ce riscă sociologul Alfred Bulai, dacă va fi găsit vinovat pentru abuzuri sexuale. Ce pedepse au pronunțat instanțele în ultimii 3 ani

Fanii au văzut clipul ei și imediat au reacționat: „Eu nu înțeleg de ce toate femeile frumoase sunt înșelate 😳”, „nu uita: Ești superbă❤și Dumnezeu îți va da pe cineva mult mai bun🥰”, „Nu îmi vine să cred😭😭😭 ești superbă meriți tot ce e mai bun❤️”, „S-au despărțit?”. Iată că acum vedeta a făcut lumină, într-adevăr s-a despărțit de Bogdan Vlădău.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Ce spunea Bogdan Vlădău despre despărțirea de Gina Chirilă

În iulie, revenit dintr-o vacanță în Costa Rica și Zanzibar, Bogdan Vlădău a apărut în emisiunea lui Cătălin Măruță și a spus că el și Gina Chirilă sunt în continuare un cuplu. „Sunt de pe drumuri, încă îmi revin un pic. (…) Știi cum e, atunci când ești persoană publică, am citit tot felul de articole. Am văzut la un moment dat că eu am postat o chestie care nu avea legătură cu mesajul pentru nimeni, era un mesaj în general, să nu își vândă sufletul ca să accelereze lucrurile în viață. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu tot ce postăm noi, fiind persoane publice, nu are legătură cu viața noastră privată. N-are!”, a spus el la Pro TV.

Recomandări FOTOREPORTAJ Incendiu de vegetație la Drăganu, Argeș. Alături de pompieri, localnicii au sărit să ajute și ei, cu furtunuri, găleți și lopeți, în lupta cu focul care amenința casele

Și a continuat: „Dacă s-ar întâmpla ceva atât de radical în viețile noastre, cred că suntem destul de mari și de maturi ca să facem un anunț oficial, în care să spunem clar, asta e hârtia de divorț de la notar sau de la altă autoritate. Nu e cazul aici!”.

Gina Chirilă a fost înșelată de Bogdan Vlădău

Gina Chirilă a recunoscut că a fost înșelată, însă a reușit să treacă peste. În urmă cu ceva ani, când se aflau la începutul relației, Bogdan Vlădău a fost surprins cu o domnișoară misterioasă în timp ce iubita lui era plecată din țară. La podcastul „Acasă la Măruță”, Gina a mărturisit că a avut nevoie de timp pentru a avea din nou încredere în artist. „Hai să fiu sinceră! Am trecut peste asta. Am iertat.

Dar nu vreau să spun acum tinerelor care mă urmăresc și care mă iau drept un exemplu să facă asta sau să facă așa cum fac eu, ci să facă ce simt. Eu asta am simțit. Asta nu înseamnă că sunt un exemplu sau ele ar trebui să ierte. Am aflat și ulterior a venit Bogdan și am discutat. Am rezolvat-o matur, într-un final. A și rupt ceva apoi, să fim serioși. A fost nevoie de timp pentru a-și reclădi încrederea. Dar sentimentele nu s-au schimbat, asta m-a surprins și pe mine”, a povestit Gina Chirilă, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

Recomandări Sentința de condamnare la moarte a cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu, contestată după 34 de ani. Numele dictatorilor vor fi strigate în sala de judecată

Despre acest subiect delicat a vorbit și Bogdan Vlădău, care spune că a fost ceva trecător. Artistul susține că după acest episod, relația lor s-a consolidat. „N-a fost chiar așa de frumos, că eram mai mici, mai tineri, nu înțelegeam lucrurile ca acum. Eu eram destul de tulbure cu mine, așa. Nu eram OK. Și atunci când nu ești OK, cauți liniștea și fericirea în exteriorul tău. A fost așa, ceva trecător. Eu cred că orice încercare grea te întărește și sudează cuplul poate mai bine”, a declarat Bogdan Vlădău.

Urmărește-ne pe Google News