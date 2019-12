De Ana Maria Marinescu,

Doar în primul an Gina a avut probleme la acest capitol. Apoi, cu lecția învățată, a decis să-l convoace pe Moș Crăciun din timp la o ședință de shopping online și la câteva de cumpărături clasice, prin magazinele care i-au ieșit în cale în pauzele de filmări.

Așa se face că anul trecut, familia și iubitul ei, Smiley, au găsit sub brad cadouri cu iz asiatic. Anul acesta va fi la fel, ne-a asigurat ea, încă dinainte de a pune punct filmărilor pentru show-ul ce va fi difuzat la Antena 1 anul viitor.

Gina Pistol vine încărcată de daruri din Asia, de trei ani încoace

“Noi ne întoarcem în țară cu puțin timp înaintea sărbătorilor de iarnă, așa că majoritatea cadourilor de Crăciun le achiziționez fie de aici, din Asia, dacă am puțin timp, fie recurg la varianta shopping-ului online. Pentru că nu am suficient loc în bagaje, iar hainele și produsele pentru make-up îmi ocupă foarte mult loc și sunt și foarte grele, mă limitez la suveniruri cât mai mici, deși sunt tentată să iau câte o amintire din fiecare loc”, ne-a mărturisit Gina Pistol.

Prezentatoarea emisiunii, filmată anul acesta în Filipine, ne-a povestit și ce amintiri de sărbători are din copilărie.

Gina Pistol spune că sărbătorile de iarnă au un loc special în inima ei

“Chiar dacă pe vremea aceea ne lipseau multe lucruri, când începeau sărbătorile de iarnă aveam o stare de liniște, de bine”, a început Gina să-și depene amintirile.

Îmi aduc aminte de mirosul de cozonaci pregătiți de mama, de portocale, de cum pregăteam bradul împreună sau cum, de foarte multe ori, mă trezeam fericită și vedeam că ninge chiar de ziua mea, pe 9 decembrie, și ieșeam fericită la joacă în zăpada aceea albă, pufoasă, care scârțâia sub tălpi! Gina Pistol

“Și acum sărbătorile au un loc special în inima mea, pentru că acesta este momentul din an în care petrec cel mai mult timp cu cei dragi. Este momentul din an în care mă bucur să văd reacțiile când se desfac cadourile puse atent sub brad, căci sunt un om căruia îi place foarte mult să dăruiască. Pentru mine Crăciunul înseamnă timp petrecut în liniște și pace cu cei apropiați”, a încheiat ea.

