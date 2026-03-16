Gina Pistol a vorbit despre dorința de a avea al doilea copil: „Aș avea puterea să o iau de la capăt”

Gina Pistol a vorbit deschis despre provocările pe care le-a trăit în primii ani de maternitate și despre modul în care acestea i-au influențat gândul de a avea un al doilea copil. Vedeta a recunoscut că, deși acum se simte mai pregătită să își extindă familia, experiența de după nașterea fiicei sale a fost una extrem de solicitantă atât fizic, cât și emoțional.

În cadrul emisiunii „Today with Gina”, prezentatoarea TV a făcut mărturisiri sincere despre perioada de după venirea pe lume a fetiței sale. Soția lui Smiley a povestit că primele etape ale maternității au fost marcate de oboseală, lipsă de energie și de provocările adaptării la noul rol de mamă.

Potrivit acesteia, lipsa somnului și responsabilitățile zilnice au făcut ca ideea unui al doilea copil să pară, la acel moment, dificil de imaginat. Gina Pistol a explicat că acei ani au necesitat resurse fizice și emoționale pe care simțea că nu le are.

„Dacă ne mai dă Dumnezeu și ne mai binecuvântează cu un copil, după ce fetița face 5 ani, acum, în martie, pot să spun că parcă aș avea puterea să o iau de la capăt. Dar în primii 2-3 ani după ce am născut, nu aveam energie nici psihic, nici fizic, să o iau din nou de la început”, a declarat Gina Pistol.

Gina Pistol admiră mamele care au mai mulți copii

Chiar dacă acum privește lucrurile cu mai multă încredere și spune că se simte mai pregătită pentru ideea de a-și mări familia, Gina Pistol recunoaște că repetarea experienței maternității rămâne o provocare.

Vedeta spune că perioada de început, cu nopți nedormite și adaptarea la un nou ritm de viață, este una dintre cele mai dificile pentru multe mame. Tocmai de aceea, privește cu multă admirație femeile care reușesc să crească doi sau mai mulți copii, mai ales atunci când diferența de vârstă dintre ei este mică.

„Eu mă uit la prietene care au doi copii cu diferență de 1-2 ani. Le admir și vă admir pe toate mamele. Este foarte stresant. Eu nu am putut să duc asta. Acum, dacă Dumnezeu ne mai binecuvântează cu un copil, nu zic nu, dar este un pic cam spre imposibil. Acum chiar pare destul de imposibil”, a mai spus Gina Pistol.

