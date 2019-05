Gina Pistol dată de gol de Andrei Ștefănescu. „Se simte pe ea”

Andrei Ștefănescu a povestit cum a simțit-o pe Gina Pistol pe durata filmărilor de la Asia Express. Artistul este de părere că se apropie nunta pentru Gina Pistol, despre care se știe că are o relație cu Smiley.

„Am stat mai mult împreună, echipele care am prezentat am stat mai mult împreună și ea este o fată care este îndrăgostită, se simte pe ea și este un moment foarte important în viața ei, simt că își dorește să facă un copil. În vremurile astea, înainte poate avea o sclipire în ochi, poate era mai tristă, dar acum îți dai seama că tinerii stau mai mult pe telefon, îi trimiți lui iubi poze. Am văzut-o făcând asta, noi aveam acces la telefoane. Îți dai seama după cum privește telefonul, era mai mult cu partenerul, decât cu noi. Asta înseamnă foarte mult, pentru că sunt persoane care nefiind căsătorite, sunt atente cu persoanele alea.

Când îi scrii în permanență, asta înseamnă că din sufletul tău pleacă foarte multă dragoste. Am văzut-o vorbind despre copil, își dorește să facă copil, a venit și vremea ei. Acum am văzut-o vorbind despre nuntă, ceea ce înseamnă că e o femeie iubită, o femeie matură, care nu se mai aruncă imediat. Eu cred că este ceva foarte serios între ei, dar eu cred că nunta bate la ușă… Copilul nu poți să ți-l plănuiești, e mai greu cu el…nunta e așa…” a spus Andrei Ștefănescu despre Gina Pistol la emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars.

