La scurt timp de la producerea accidentului mortal pe DN 226 Năvodari-Săcele, investigatorii au făcut publică informația că Răzvan Ciobanu consumase stupefiante. Mai exact, s-a spus că testele rapide au scos în evidență prezența a cinci substanțe interzise.

Surse judiciare au dezvăluit pentru Libertatea că Răzvan consumase cocaină, drog descoperit în organismul său în urma testării salivei sale prelevată cu ajutorul unui aparat programat să detecteze opt tipuri de stupefiante și de medicamente.

”E vorba de un sistem de analizare a drogurilor care poate detecta opt tipuri de substanțe interzise, printre care cocaina, heroina, ecstasy și canabis. Saliva victimei, prelevată cu o casetă etanșă, care e introdusă apoi în sistemul de analiză, a evidențiat prezența cocainei. Aparatul, care poate depista drogul în organism chiar și în 60 de secunde, are o precizie foarte mare, comparabilă cu testele antidrog care se fac prin recoltare de sânge”, ne-au explicat surse judiciare.

Testele rapide trebuie confirmate de analizele de laborator

Acest gen de teste nu sunt însă acceptate ca probe la dosar decât după ce sunt confirmate de rezultatele analizelor de laborator efectuate pe mostre de sânge. Testele rapide efectuate cu acest sistem de analiză a drogurilor sunt însă un indicator solid, o pistă pentru investigatori. De altfel, proba de sânge recoltată de la Răzvan Ciobanu a fost trimisă la IML Mina Minovici unde va fi examinată.

”De regulă, rezultatul testului rapid antidrog la care a fost supus și Răzvan Ciobanu se regăsește în analiza complexă de sânge”, au adăugat sursele citate.

„Cocaina este un drog social”

Consumul de cocaină pare să nu fie ceva nou în viața lui Răzvan Ciobanu. În urmă cu mai mulți ani, creatorul de modă a declarat că cocaina este singurul drog pe care l-a încercat, pentru că îl considera un drog social care, în viziunea lui, nu ar da dependență.

”Drogurile sunt un termen foarte larg. Singurul drog pe care l-am încercat a fost cocaina. Cocaina este un drog social, nu este un drog care dă dependență. Aș putea să spun că în 2009 am vrut să văd cum e să fii Mick Jagger. N-am mai vrut să fiu Tom Ford, am vrut să fiu Mick Jagger. M-am gândit să văd ce înseamnă să trăiești pe principiul unui rock star. (…) Dacă nu aș fi cheltuit bani pe cocaină, aș fi avut probabil încă 100 de perechi de pantofi pe lângă cele 200 pe care le am deja. Nu aș șterge cu buretele acea perioadă, nu aș șterge nimic, pentru că lucrurile astea m-au ajutat să fiu cine sunt acum”, declara la vremea aceea Răzvan Ciobanu la o emisiune de televiziune.

Cercetat în două dosare penale

Numele creatorului de modă a apărut, de-a lungul anilor, în două dosare legate de consum și trafic de droguri. De fiecare dată, Răzvan Ciobanu a ieșit basma curată. Cercetările au avut loc acum 11 ani și, respectiv, anul trecut și au vizat personaje din lumea mondenă. Ciobanu a recunoscut că a consumat droguri de mare risc, spunând că nu regretă nimic. În România, un gram de cocaină poate fi cumpărat de pe piața neagră cu aproximativ o sută de euro gramul.

