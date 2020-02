De Livia Lixandru,

Pentru a grăbi puțin lucrurile, cred admiratorii celor doi, Gina deja a planificat deja, în detaliu, nunta cu Smiley.

În urmă cu ceva timp, Gina Pistol povestea, pe canapeaua lui Capatos, că i-a fost foarte dor de casă, dar mai ales de Smiley, în perioada lungă petrecută în Asia, la filmările show-ului Asia Express, ajuns deja la al treilea sezon.

„Plângeam de dorul său… Mi-a fost dor, 2 luni… E prima oară în viața mea când mi-a fost dorul ăla mare de casă, de omul drag…’, spunea, atunci, Gina, potrivit VIVA!

„Eu sunt bine cum sunt (n.r. nemaritată). Am vorbit cu el despre nuntă. Eu nu mă grăbesc, cred că doar mama. La câte ședințe foto în rochie de mireasă am avut… Când mă voi mărita, voi face o petrecere în aer liber, fiecare vine imbrăcat cum vrea. Voi face un grătar fără mici! Fac 39 de ani, dar nu am nicio problemă că sunt nemăritată la vârsta asta!’, spunea Gina în 2019.

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu din martie 2017 și în timpul acesta au fost câteva alarme false în privința nunții lor. Însă nimic serios până acum, se pare.

Prezentatoarea show-ului Asia Express ne asigură că îi va purta numele lui Smiley, dacă se va căsători, în cele din urmă cu el, respectiv Maria.

Gina Pistol, dialog amuzant despre Smiley, cu Coana Mița

Gina Pistol a fost luată la întrebări de Coana Mița, bucătăreasa care a luat parte la filmările emisiunii „Poftiți la Nea Mărin’, în iulie 2018. Prezentatoarea TV nu a negat că este într-o relație cu Smiley și nici faptul că și-ar dori să se căsătorească cu artistul.

„Mă chemi la nunta ta, Gina? Cum dacă?! Că ești aproape… Ce să mai vezi?! De azi îl cunoști pe Smiley? Ce să mai vezi? Nu îți place de el? Mie îmi place și când îl văd la televizor, dar să-l am lângă mine’, a spus Coana Mița.

Gina Pistol nu a ezitat să răspundă întrebărilor care au fost destul de directe. „Dacă mă mărit vă chem pe toți. Stai puțin să vedem. Îmi place de el… Nu numai pe bărbuță îl mângâi. Îl mângâi peste tot’, a spus Gina Pistol, amuzată.

