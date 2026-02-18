Galatasaray – Juventus 5-2

Galatasaray – Juventus a deschis seara de marți a Ligii Campionilor într-un adevărat „thriller” cu 7 goluri. Turcii au deschis rapid scorul, însă „Juve” a întors tabela până în minutul 32 și a intrat la pauză conducând.

În repriza a doua, formația pregătită de Okan Buruk a reușit o adevărată „remontada”, marcând nu mai puțin de 4 goluri în 45 de minute, adică o medie de aproximativ un gol la fiecare 11 minute. Galatasaray s-a impus cu 5-2, plecând de pe teren cu prima șansă înaintea returului de pe Allianz Stadium, potrivit GSP.ro.

Benfica-Real Madrid 0-1 și un scandal de rasism

Echipa spaniolă Real Madrid a învins marţi seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea portugheză Benfica Lisabona, în manşa întâi a play-off-ului din Liga Campionilor, potrivit News.ro.

Madrilenii au controlat meciul de pe Da Luz şi Mbappe a ratat primul, în minutul 9, urmat de Vinicius, în minutul 19. A venit apoi rândul Benficăi să rateze, Aursnes şutând periculos la poarta lui Courtois.

Prima repriză s-a încheiat cu alte două ocazii ale oaspeţilor, prin Mbappe (min. 43) şi Arda Guler (min. 45+1).

Vinicius a deschis scorul în minutul 50, apoi a acuzat insulte rasiste, insistând că a fost jignit de Prestianni. Partida a fost întreruptă timp de aproape zece minute, iar Vinicius a fost convins să continue să joace.

Ultima şansă importantă a aparţinut tot lui Vinicius, în minutul 72, şi, chiar dacă meciul a fost prelungit cu 12 minute, tabela nu a mai fost modificată. Benfica – Real Madrid 0-1 şi lusitanii aşteaptă meciul retur.

AS Monaco a pierdut cu 2-3 în fața campioanei PSG

Într-un alt meci din play-off, AS Monaco a pierdut cu 2-3 în faţa colegei de campionat, PSG. Folarin Balogun a înscris golurile gazdelor, în minutele 1 şi 18, în timp ce remontada pariziană a fost pornită de Desire Doue, în minutul 29, continuată de Achraf Hakimi, în minutul 41, şi finalizată de acelaşi Doue, în minutul 67.

Borussia Dortmund a trecut cu 2-0 de Atalanta

Borussia Dortmund a tranșat rapid prima manșă cu Atalanta, impunându-se pe „Signal Iduna Park” grație golurilor semnate de Guirassy și Beier. Deși italienii au controlat posesia în repriza secundă, defensiva germană a rămas de neclintit.

Partidele retur au loc săptămâna viitoare.

