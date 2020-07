Gina Pistol, dezvăluiri din relația ei de cuplu. Cu ce o enervează cel mai tare Smiley. “Atunci devin teroristă”

Gina recunoaște că este o gospodină desăvârșită. “Am aspirat, am gătit, am spălat, am făcut live-uri pe internet. Asta e problema mea, sunt prea gospodină. Nu vreți să știți prin ce trece săracul Andrei. Sunt maniacă cu curățenia.

Mie îmi ia vreo șapte ore să fac curățenie în toată casa. După ce fac toate astea și casa strălucește, el se gândește că ar mânca ceva pe canapea, atunci devin teroristă”, a dezvăluit Gina Pistol în cadrul emisiunii moderate de Mirela Vaida.

“În pandemie, i-am sunat pe Florin și pe Sorin să-mi spună cum să fac vită, pentru că nu știam și iubitul meu mănâncă mai mereu, eu nu prea.

Înainte să fiu în emisiune nu știam că există mai multe cuțite, aveam trei cuțite acasă, toate la fel. Acum am o colecție de cuțite”, a mai povestit prezentatoarea show-ului culinar “Chefi la cuțite”.

