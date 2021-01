Gina Pistol mai are câteva săptămâni până va naște și face față cu greu situației. „E groaznic să suferi de sindromul…”

Gina a povestit pe contul de socializare, că îi este din ce în ce mai greu din cauza kilogramelor în plus, obosește și se mișcă mai greu.

„Este aproape a doua săptămână de când suntem cu casa în renovare. Mâine sosește mobilierul pentru bucătărie și dressingul. Sâmbătă și duminică facem curățenie generală, iar luni sosește mobilierul pentru camera fetiței”, a spus prezentatoarea pe Instagram.

„Imaginați-vă că, în toată dezordinea asta, fix pentru a mă aranja ca să postez nu am avut energie. Azi m-am aranjat cât de cât. Am ieșit să cumpărăm umerașe. Abia aștept să terminăm. Deci eu mai am cam 5 săptămâni, 6 cel mult. Atât mai am până nasc (…)”, a spus Gina pe contul de socializare.

Și cum se lasă seara, cum încep să mă doară picioarele. E groaznic să suferi de sindromul picioarelor neliniștite. Simți nevoia să le miști în continuu și ai un ecou de durere în picioare”, a adăugat.

„Orice ca să-ți faci viața grea”

„Zici că există niște reguli nescrise pentru femeile însărcinate. Dacă ești în al doilea sau al treilea trimestru trebuie să zugrăvești, renovezi, să faci curățenie generală. Orice ca să-ți faci viața grea. Ca să nu-ți fie ușor.

Eu am făcut sport toată viața mea și credeam că o să-mi fie ușor, dar tot ce fac e greu. Mai e și o altă problemă. Nu vă puteți înțelege cu noi în perioada asta. Dacă unei femei însărcinate i s-a pus pata pe curățenie generală, renovare, nu există până nu face ca ea”, mai spunea cu o săptămână în urmă.

