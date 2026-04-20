17 copii au rămas blocați în carusel defect la Caransebeș

Incidentul a avut loc în jurul orei 23.00, în timpul unui eveniment cultural organizat în municipiu. Caruselul s-a defectat, iar 17 copii au rămas blocați în dispozitiv. Potrivit news.ro, intervenția pompierilor a fost necesară pentru a-i coborî în siguranță.

Reprezentanții ISU Caraș-Severin au transmis că pompierii din cadrul Detașamentului Caransebeș au intervenit rapid la fața locului.

„Pompierii militari au intervenit de urgență la un eveniment cultural desfășurat în municipiul Caransebeș, unde 17 copii au rămas blocați într-un dispozitiv de agrement de tip carusel, ca urmare a unei defecțiuni”, au precizat autoritățile, potrivit News.ro, la intervenție au participat mai multe echipaje ISU, dar și echipaje medicale.

Caruselul a fost readus manual în poziția inițială

Pompierii au reușit să rezolve situația fără ca nimeni să fie rănit grav. Dispozitivul a fost readus în poziția normală prin intervenție manuală.

„Persoanele surprinse în dispozitiv au fost coborâte în siguranță, caruselul fiind readus în poziția inițială prin acțiuni manuale, cu ajutorul frânghiilor utilizate de către pompieri”, au mai transmis reprezentanții ISU.

În urma evaluării medicale, șase copii au fost transportați la Compartimentul de Primiri Urgențe din Caransebeș, după ce au suferit atacuri de panică. Celelalte persoane implicate au refuzat transportul la spital sau alte îngrijiri medicale.

