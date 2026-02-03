Gina Pistol a fost invitată în cadrul unui podcast moderat de Dana Rogoz, acolo unde a făcut mărturisiri emoționante.

„Ce nu-i vei spune niciodată copilului tău?”, a întrebat-o Dana Rogoz pe Gina Pistol. Vedeta nu s-a putut abține și a izbucnit în lacrimi.

„Multe lucruri nu-i voi spune. Nu-i voi spune că este un copil rău, nu-i voi spune că este slab, nu-i voi spune că nu poate să facă un lucru, nu-i voi spune niciodată că nu-l iubesc.”, a mărturisit Gina Pistol în cadrul podcastului Danei Rogoz.

„Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez. Avea și ea tantrumurile ei, le aveam și eu pe ale mele. Mă enervam, știi, dar mă duceam la sfârșitul zilei sau după ce mă linișteam și-i ziceam: Iartă-mă, mama te iubește în continuare, te iubesc și când greșești. Eu așa reacționez când sunt obosită”, a mai spus vedeta.

La finalul anului trecut, Gina Pistol a dezvăluit că a făcut o procedură estetică chiar la finalul anului 2025. În ultima zi a anului, soția lui Smiley a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare purtând un corset, specific intervențiilor de liposucție, stârnind curiozitatea fanilor. Vedeta nu a spus momentan despre ce intervenție estetică este vorba.

„Ultima zi din an… ultima zi de corset. Zilele următoare revin cu rezultatul final”, a anunțat Gina. Prezentatoarea de la MasterChef a apelat la dr. Delbani, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați medici esteticieni din România.

Gina Pistol le-a transmis urmăritorilor că va reveni în curând cu mai multe detalii despre procedura pe care a efectuat-o, lăsând să se înțeleagă că aceasta a fost una menită să îi redobândească forma dorită.

