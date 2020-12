Gina Pistol va intra în trimestrul al treilea de sarcină. Cum se simte vedeta în această perioadă. „Dacă nu închid ochii cinci minute, e grav”

„Mai am puțin și intru în cel de-al treilea trimestru de sarcină. Și a început să-mi dea cu somn.

Dacă nu închid ochii cinci minute, e grav. Se spune că al doilea trimestru pentru o femeie însărcinată e un fel de vacanță. Al treilea, cică, e «magic». Trebuie să mă pregătesc!”, a spus Gina Pistol într-o postare pe Instagram.

Gina și-a adus aminte de momentul în care a aflat că este însărcinată. Totul s-a petrecut în timp ce se afla la filmări pentru „Chefi la cuțite”.

„În ziua în care am filmat acea ediție, am aflat că sunt însărcinată. Of, Doamne! Nici nu știam cum să gestionez emoția din ziua aceea. Îmi era frică să mă bucur”, a mai spus Gina.

