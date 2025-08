Cu ocazia împlinirii a 45 de ani, Gisele Bundchen a publicat o serie de fotografii care o arată alături de cei dragi, în mijlocul naturii. Printre imaginile postate se numără și două cadre rare cu cel mai mic membru al familiei, bebelușul născut în februarie 2025, pe care Gisele Bundchen îl are împreună cu actualul său partener, instructorul de arte marțiale Joaquim Valente.

Gisele Bundchen nu a dezvăluit numele bebelușului

Deși chipul copilului nu este vizibil în niciuna dintre fotografii, apariția acestuia în postarea publică a modelului rămâne una specială. Gisele Bundchen a fost discretă în ceea ce privește identitatea băiatului: nici măcar prenumele nu a fost dezvăluit oficial, însă surse apropiate familiei au menționat că pe micuț l-ar chema River.

Postarea emoționantă vine la două luni de la ultima sa prezență pe rețelele sociale, iar mesajul care însoțește galeria foto reflectă o stare de introspecție și recunoștință. „Nu am mai fost prezentă pe aici de ceva vreme, dar am vrut să vă mulțumesc pentru urările de ziua mea. Sunt recunoscătoare pentru încă o călătorie în jurul soarelui și și mai recunoscătoare că am petrecut-o în natură, înconjurată de dragoste și familie”, a scris Gisele Bundchen pe internet.

Fotografiile o arată pe Gisele Bundchen într-o ambianță relaxată: la o masă în aer liber alături de prieteni și familie, admirând o cascadă împreună cu fiica sa Vivian, în vârstă de 12 ani, pe care o are cu fostul ei partener Tom Brady, și bucurându-se de clipele liniștite din mijlocul naturii.

Un alt moment profund a fost legat de amintirea mamei sale, Vânia Nonnenmacher, care s-a stins din viață în ianuarie 2024, la vârsta de 75 de ani. Modelul a încheiat postarea cu o fotografie alb-negru a mamei sale și un mesaj plin de dor: „Mamă, îmi este atât de dor de tine”!

De altfel, Gisele Bundchen a dezvăluit că ziua ei de naștere este și ziua în care s-a născut Vânia, ceea ce a adăugat o încărcătură emoțională aparte acestei aniversări.

Cum se simte vedeta după ce a născut din nou

Într-un interviu acordat revistei Vogue France în luna mai, Gisele Bundchen vorbea despre cum se simte după ce a născut din nou. „Acum, că micuțul doarme noaptea, am preluat din nou controlul asupra rutinei mele. Orice mamă știe cât de mult poate schimba totul lipsa de somn”, a mărturisit ea.

Modelul a adăugat că se simte „recunoscătoare” pentru posibilitatea de a petrece timp acasă alături de copiii săi, subliniind că momentele petrecute în familie sunt neprețuite.

Gisele Bundchen mai are doi copii din căsătoria cu fostul soț, Tom Brady: Benjamin (15 ani) și Vivian (12 ani), care apar ocazional în postările sale. Potrivit apropiaților citați de revista People, Gisele Bundchen „pare mai fericită ca niciodată și trăiește o perioadă înfloritoare a vieții”.

