Rolul pe care îl interpretează în noul film semnat de Cristian Mungiu marchează un moment important în parcursul său profesional, confirmând o direcție artistică construită cu răbdare, discernământ și deschidere către proiecte cinematografice cu relevanță internațională.

Prezentat la Grand Theatre Lumiere, „Fjord” a fost întâmpinat cu aplauze îndelungate, confirmând încă o dată puterea cinemaului semnat de Cristian Mungiu de a emoționa și de a atinge în cel mai profund mod posibil inima publicului spectator.

„Să faci parte dintr-un film semnat de Cristian Mungiu și prezentat în competiția oficială de la Cannes este o experiență care te așază, ca actor, în fața esenței acestei meserii: adevărul, vulnerabilitatea și responsabilitatea de a spune o poveste care poate rămâne în conștiința publicului. «Fjord» este un film puternic, profund uman, care vorbește despre familie, diferențe culturale și felul în care valorile noastre modelează ceea ce credem că este bine.

Pentru mine, prezența la Cannes alături de extraordinarii actori care alcătuiesc distribuția filmului și de întreaga echipă de producție este o onoare și o bucurie nemăsurată, iar Cristian Mungiu consider ca este un geniu în arta cinematografică”, a spus Giulia Nahmany.

Cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în rolurile principale, „Fjord” explorează o temă profund contemporană: tensiunea dintre intimitatea familiei și felul în care societăți diferite definesc libertatea, protecția, educația și adevărul.

Plasat într-un sat izolat dintr-un fiord norvegian, pelicula urmărește felul în care apropierea dintre două familii scoate la suprafață diferențe culturale, vulnerabilități și întrebări morale greu de evitat.

„Sebastian Stan are acea calitate rară a actorilor care ajung să joace într-un spațiu cinematografic internațional fără să piardă nimic din firescul lor. Este profund conectat la rădăcinile sale românești, iar pe platou impresionează prin rigoare, modestie și o atenție extraordinară la fiecare scenă.

Este un profesionist desăvârșit, prezent și cât se poate de conectat. Cred că locul lui în liga starurilor cinematografiei este pe deplin meritat, tocmai pentru că în spatele talentului există o etică a muncii impecabilă și o seriozitate artistică fără cusur”, a adăugat Giulia Nahmany.

În acest context cinematografic de mare densitate, prezența Giuliei Nahmany în distribuția filmului confirmă situarea sa într-o zonă artistică de maturitate, în care apartenența la producții complexe devine expresia unei direcții tot mai clare, orientate către proiecte cu miză, și profunzime.

Giulia Nahmany a jucat în producții precum „Love by Design”, alături de Jane Seymour și David Oakes, „Luca”, în regia lui Horațiu Mălăele, „Odată pentru totdeauna”, precum și în scurtmetrajul „The Final Audition”, regizat de Adrian Sitaru.

Rolul său în „Fjord”, film aflat în competiția oficială de la Cannes, înscrie această traiectorie într-un registru internațional de prestigiu, și într-un spațiu în care cinemaul de autor rămâne una dintre cele mai înalte forme de validare artistică.

Pentru premiera de gală „Fjord”, Giulia Nahmany a ales o rochie semnată de designerul Elena Perseil, la care și-a adus aportul creativ, într-un dialog estetic construit în jurul eleganței discrete, al rafinamentului și al liniilor curate. Ținuta a fost accesorizată cu o pereche de cercei custom-made Malvensky.

Alegerea unor piese românești de fashion nu este întâmplătoare. Într-un spațiu precum Cannes, unde imaginea devine limbaj cultural, Giulia Nahmany a ales să ducă mai departe, cu discreție, o parte din creativitatea autohtonă, ca extensie firească a unei prezențe artistice care își asumă identitatea într-un context internațional.

