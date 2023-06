Înainte să semneze cu Jeonbuk, cel mai mare club din Asia care se află de 17 ani în prima ligă sud-coreeană, Dan Petrescu a făcut show pe scena iUmor în gala specială de fotbal. Șerban Georgevici a fost cel care l-a impersonat și numărul de stand-up nu a fost lipsit de autoironie.

„Vorbește lumea negativ de mine cum că mă victimizez mereu. Nu… nu este deloc adevărat! (…). Pe unde m-am dus am demonstrat: în România am făcut performanță, în Rusia am făcut performanță, în Turcia am făcut plajă, dar… mai trebuie să ne odihnim și noi puțin“, a spus actorul stârnind hohote de râs în platoul de filmare.

„Din lista de personalități din fotbal e omul pe care îl vezi râzând cel mai puțin… pare că e mereu supărat. Ca antrenor, știu că e destul de dur“, a declarat Florin Gardoș.

Juratul iUmor de 34 de ani a fost luat la roast de Dan Petrescu, al cărui rol a fost jucat de Șerban Georgevici. „Gardoș, tu știi, ai jucat în Anglia. Știi cât de greu e, da?!? Doar ai văzut ce jucători mari sunt acolo… sau poate n-ai apucat să vezi, că treceau repede pe lângă tine.

Mă rog, treceau mai repede decât școala pe lângă Rică. Bine, au fost și meciuri în care ai demonstrat că ești un mare jucător, dar așa sunt românii: hateri! Pe alea nu vor să și le amintească. Mai nasol e că nu ți le amintești nici tu“, a glumit invitatul, iar tânărul fotbalist s-a amuzat împreună cu ai lui colegi de jurizare.

Helmuth Duckadam și Florin Bratu au avut doar laude la adresa lui Dan Petrescu, impersonat de actorul Șerban Georgevici.

„Nu ne-am întâlnit niciodată, dar jos pălăria ca antrenor și ca performanțe“, a declarat fostul portar, supranumit „Eroul de la Sevilla“, iar Florin Bratu a dezvăluit: „Din punctul meu de vedere, este cel mai bun antrenor român în momentul de față în campionat, aici. E un antrenor care, pentru mine, reprezintă un obiect de studiu. A reușit cinci campionate la rând cu CFR Cluj și m-a făcut să îmi iau informații tot timpul despre ce face, cum gestionează succesul, cum gestionează insuccesul. Am ajuns la concluzia că are vocație pentru meseria aceasta“.

