Turneul 50 World Tour, care va începe spre sfârșitul anului 2019, este special din trei puncte de vedere: artista împlinește 50 de ani, celebrează 30 de ani de carieră și lansează cel de al 14-lea album, Papillon.

„Va fi unul dintre cele mai surprinzătoare duete live văzute vreodată la Sala Palatului! Horia Brenciu este un artist cu o energie atât de frumoasă și pozitivă și sunt convinsă că publicul din România va primi excepțional vestea acestui duet. Lara Fabian este o artistă complexă și cred că stilurile lor foarte diferite vor face istorie cu acest duet eclectic”, spune Mihaela Gurău, organizatorul evenimentului.

Concertele din noiembrie nu sunt primele pentru Lara Fabian în România. Primul a fost în martie 2012, la Sala Palatului din București, fiind nevoie de două reprezentații pentru a putea acoperi cererea mare de bilete. A revenit doi ani mai tarziu, în octombrie 2014, tot în Capitala, iar concertul s-a desfășurat tot cu casa închisă. Apoi a cântat la Cluj-Napoca, acolo unde a susținut primul concert în 2016. Ultima dată a fost prezentă la noi în țară în martie 2018 cu două concerte la București și Cluj.

„Sensul vieții mele este legătura pe care o am cu voi, publicul. Însemnați atât de mult pentru mine și cred că și eu însemn ceva pentru voi. Fără voi, nimic din toate acestea nu ar fi posibil. Voi cânta pentru voi și pentru fetița mea”, spunea cântăreața în timpul primului său concert în Romania.

Lara Fabian, sau Lara Crokaert pe numele său real, s-a născut pe 9 ianuarie 1970, în Etterbeek (Belgia). A dovedit lumii întregi că are o voce exceptională, prin interpretarea pieselor „Adagio” și „I Will Love Again” (numărul 1 în Bilboard). Melodii ca „I Am who I Am”, „Love By Grace” și „Quedate” se bucură de succes în Brazilia, Spania și Portugalia. Ea cânta de altfel în patru limbi: engleză, franceză, spaniolă și italiană.

