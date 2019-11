De Ana Maria Marinescu,

– Ai pus pe Facebook poze cu Bobonete și cu Bartoș, după partide de tenis. Cum te-ai pricopsit cu partenerii ăștia și cât tenis mai jucați voi, când știe lumea cât de puși pe glume sunteți? Spune drept: nu-i așa că faceți sport mai mult râzând decât alergând după minge?

“Când urșii își propun să joace tenis iese… mormăială mare”, a scris Horia pe Facebook, după un meci de pomină cu Mihai Bobonete

– Nu prea, să știi… Glumim doar când ne filmăm, jubilând după meci… În rest, în timpul jocului, ne tatonăm constant pe teren și avem tot felul de strategii psihologice. Din nefericire pentru Bobo, ultimele întrevederi nu s-au soldat cu zâmbete pentru el. Forehandul meu s-a dovedit a fi neiertător!

Pavel Bartoș, Mihai Bobonete și Cornel Ilie, partenerii lui de joc

– Ce alți parteneri de tenis cunoscuți ai și cum decurg întâlnirile voastre? Cine pe cine bate? Care-i mai pus pe mișcare și care, pe făcut mișto?

Cornel Ilie este unul dintre partenerii de joc ai cântărețului

– Am tot felul de parteneri – și cunoscuți, și profesioniști, dar și timizi. Frumusețea acestui sport constă în faptul că după două seturi cu cineva, știi ceva despre caracterul omului respectiv, după felul în care se manifestă în timpului jocului. Fie că au fost Bartoș, Bobonete, Cornel Ilie sau alți iubitori ai sportului alb, toți m-au ambiționat să fiu mai bun. V-aș spune punctul slab al fiecăruia, dar țin secret aspectul ăsta, deocamdată. (râde) Oricum, fiecare dintre partenerii mei de tenis m-a șlefuit și m-a temperat. De exemplu, acum, când lovesc greșit și mă enervez, nu mai dau cu racheta de pământ. Fac doar puține vocalize! Ușor, ușor vreau să ajung la calmul lui Roger Federer…

Așa își menține greutatea

– Ne-ai spus încă de prin vară că te-ai apucat serios de tenis, dar nu ne-ai spus și de ce. Ca să slăbești, cumva? Și dacă-i așa, face tenisul minunile la care ai sperat?

Horia joacă tenis ori de câte ori are timp liber

– Tenisul nu face, de unul singur, minuni, dar îmi menține o greutate decentă și constantă… Dincolo de ținerea sub control a kilogramelor, tenisul îmi susține mentalul și dorința mea furibundă de a dansa în timpul concertelor mele. La modul cât se poate de serios, datorită mișcării în timpul sportului, pot fi și mai viu și neobosit pe scenă. Vă reamintesc faptul că piesele dinamice, în special cele funk, le cânt și le dansez în același timp. Pe 18 și 19 decembrie, veți vedea “fructul” antrenamentelor mele chiar la Sala Palatului!

“Ana Bogdan mi-a dat o rachetă de-a ei. E ca și când Hamilton îți dă mașina lui! Trebuie s-o conduci”

– Ai mai jucat tenis? Că pare că nu ești novice…

– Tata m-a dat de mic, dar am jucat prea puțin ca să emit pretenții. În urmă cu un an, am avut un îngeraș blond, pe nume Ana Bogdan, cunoscuta tenismenă profesionistă, care, auzindu-mi dorința ascunsă de a juca, mi-a dat o rachetă de-a ei. E ca și când Hamilton îți dă o mașină de-a lui! Trebuie s-o conduci, n-ai încotro! Ai fi bălălău să n-o faci. Și de atunci, mă lupt cu zgura, cu rachetele, cu mingile și cu mine și îi mulțumesc Anei la fiecare partidă.

Ana Bogdan a postat pe instagram o fotografie cu ea și Horia, după o partidă de tenis

Toma, fiul lui, e atras și el de tenis

– Copiii ce sporturi fac. E vreunul atras de tenis? Nu de alta, dar tati – tenis, Simona Halep – tenis… Au destule modele în jur.

Horia Brenciu și fiul lui, Toma, pe terenul de tenis

– Niciun model nu e de prisos. Toma e atras de sport. A trecut prin înot, fotbal, tenis și mă tot bate la cap să joc baschet cu el. Avem un coș mic în curte la care aruncăm din când în când. Minei îi place la nebunie dansul și de fiecare dată, când fac o coregrafie prin casă, îmi copiază imediat mișcările. Și Mina, și Toma au început cursurile la Academia de arte Horia Brenciu. Toma e cu tobele, Mina, cu dansul. Cred că în viitorul apropiat vor merge și la clasa de actorie. (râde)

Toma și Mina, juniorii lui Horia, sunt atrași de sport, dar numai băiatul joacă tenis, fetiței îi place foarte mult dansul!

Pavel Bartoș și-a exersat lovitura și la “Vocea Romaniei”, în culise. “S-a soldat cu două geamuri sparte”

– Pe ceilalți colegi de la “Vocea României” ai încercat să-i corupi să joace cu tine – Irina Rimes, Smiley, Tudor Chirilă?

Pavel și Horia, pe terenul de tenis. “Când joci cu un prieten, orice partidă e o victorie. Și o bucurie”, a scris Horia după meci

– Smiley mă tot amenință, de ceva vreme, că vine la o partidă de tenis, dar deocamdată, sunt doar vorbe. Bartoș, însă, și-a luat inima în dinți și mi-a acceptat invitația. Este extrem de ambițios, când e vorba de servă. Dorindu-și foarte mult să se joace și în platou, i-am adus la filmări, pentru o zi, racheta mea și două mingi, să se joace în platoul de la “Vocea Romaniei”. Îi place smash-ul la nebunie. Totul s-a soldat cu zâmbete și cu două geamuri sparte, prin culise!

