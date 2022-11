Pe pagina lui oficială de Facebook, Horia Brenciu a distribuit melodia „Dacă ai ști”, pe care o cântă alături de Theo Rose, dar și un mesaj pentru artistă.

„Theo Rose, «Dacă ai ști» cât mă bucur că vei deveni mămică și vom avea un nepoțel. Felicitări ție și salutări cordiale tatălui! Mă gândesc la nume, da?”, a scris Horia Brenciu. Postarea cântărețului a strâns peste 800 de like-uri, dar și comentarii din partea fanilor. „Superb”, au transmis unii dintre aceștia.

Theo Rose ar fi însărcinată în primul trimestru, potrivit Cancan, care citează surse apropiate artistei. Aceeași sursă scrie că vedeta și-ar fi anulat deja un concert din cauza stărilor de greață pe care le-ar avea în această perioadă.

Theo Rose și Anghel Damian formează un cuplu din această vară

După ce a fost surprinsă de Cancan sărutându-se cu Anghel Damian, Theo Rose a dezvăluit că de iubitul ei Alex Leonte s-a despărțit cu ceva vreme înainte și că el știe faptul că ea are o nouă relație. „Măi oameni, a apărut acest articol în Cancan, articolul din care reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea.

Lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine, doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea. Eu mai degrabă am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea. Și să anunț eu la un moment dat, să trec prin ele. Că s-a întâmplat asta, că ne-am despărțit”, a spus cântăreața, care a povestit cronologic cum s-au întâmplat lucrurile.

„Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel, noi am vorbit despre asta, ne-am despărțit în primul rând pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta pentru că am zis că o să vorbim deschis și o să ne fim alături unul altuia. Ne-am despărțit cât se poate de frumos, am fost cât se poate de sinceră și corectă cu Alex, el vă poate confirma chestia asta”, a mai povestit ea în luna august.

