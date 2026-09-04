Irina Rimes, anunț despre plecare în noul sezon „Vocea României”

Artistul a dezvăluit pentru Libertatea că Irina Rimes urmează să facă un anunț surprinzător chiar în primele ediții ale noului sezon. Din informațiile oferite de acesta, cântăreața intenționează să comunice faptul că din sezonul viitor nu va mai fi prezentă la „Vocea României”.

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„Irina este o femeie foarte sensibilă și specială. Prima mea emisie cu ea a fost Vocea României în 2019, acum 7 ani. Eu țin foarte mult la ea și mi-aș dori să continue. Ea o să facă un anunț destul de neașteptat în primele emisii de la Vocea României, potrivit căruia anul viitor nu va mai fi la Voce. Dar dacă ea vrea, dacă există o portiță, eu aș vrea să rămână, pentru că are un fel de a fi pe care nu îl regăsești la niciunul dintre antrenori, iar asta o face specială. Dincolo de lucrul ăsta, cred că dacă aș insista puțin, aș putea să o conving, dar ea trebuie să-și dorească, pentru că nu aș vrea să o conving în dauna dorinței ei”, a declarat, pentru Libertatea, Horia Brenciu.

Deși nu există un motiv oficial invocat pentru această alegere, antrenorul consideră că este vorba despre o reevaluare a priorităților din viața personală și profesională.

„Probabil, nu și-a dat niciun motiv pentru retragere, dar cred că sunt multe la mijloc. Probabil că dorește să-și facă o familie, vrea să ia în serios chestiunea asta. Uită-te la mine, dacă ai concerte în permanență și trebuie să te duci în stânga și în dreapta, nu e prea ușor să fii bun pe toate planurile”, ne-a spus Horia Brenciu.

Ce spune Horia Brenciu despre concurenți și colaborarea cu Theo Rose

Dincolo de schimbarea din echipa de antrenori care va avea loc în următorul sezon al emisiunii, Horia Brenciu s-a arătat entuziasmat de nivelul artistic al concurenților din acest an. El a punctat că fiecare toamnă aduce un nou început, iar selecția de voci din ediția curentă este una dintre cele mai bune din istoria competiției.

„Mă bucur foarte mult de un nou început. Fiecare toamnă este, de fapt, un început, chiar dacă se termină un ciclu, chiar dacă se termină o vară. Conform melodiei, «Septembrie, luni» ceva începe, ceva se termină.

De fiecare dată când se termină un sezon de Vocea României, îți pui problema: «Dar oare anul viitor vor veni la fel de bune voci cum au fost anul acesta?». Ei bine, anul ăsta avem cele mai bune voci din toate timpurile și mă bucur că unele dintre ele au intrat în echipa noastră, a lui Theo și a mea”, a mai spus antrenorul pentru Libertatea.

Colaborarea sa cu Theo Rose pe scaunul dublu continuă într-o notă extrem de armonioasă. Brenciu a explicat că experiența acumulată împreună le permite să aleagă piese mult mai potrivite pentru fiecare concurent în parte.

„Cred că anul acesta ne-a fost cel mai ușor să alegem piesele. În același timp, ne-am înțeles cel mai bine. Theo are o personalitate puternică, după cum se poate intui, nici eu nu sunt de izbeliște, astfel încât anul ăsta ne-am înțeles foarte bine din toate punctele de vedere. Ceea ce am simțit este că ne încadrăm mai bine în ceea ce își dorește concurentul și alegem piese din ce în ce mai bune. Este foarte important ca unui concurent să-i alegi o piesă precum o femeie sau un bărbat se duce într-un magazin și își alege un costum sau o haină. Sunt și haine care ne plac foarte mult, dar nu ni se potrivesc. Așa e și în muzică, ne place de foarte multe ori să ne imaginăm că ne plac anumite lucruri, dar nu ni se potrivesc. Și cred că am făcut diferența anul ăsta foarte bine în alegerile noastre”, a conchis Horia Brenciu. Sezonul 14 Vocea României debutează diseară, de la 20.30, la PRO TV.

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