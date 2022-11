Mariana Moculescu s-a gândit la o nouă modalitate de a face bani. Ea și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți, unde va posta conținut îndrăzneț, iar abonații vor plăti 20 de dolari abonamentul lunar. Horia Moculescu s-a arătat surprins de decizia fostei sale soții, însă nu vrea să se amestece în deciziile sale.

„Serios? A făcut asta? Doar nu era să-și deschidă un cont pe site-uri pentru copii!”, a declarat compozitorul pentru playtech.ro. De asemenea, Horia Moculescu spune că nu se mai consultă cu fosta soție de foarte mult timp, iar ea este liberă să facă ceea ce vrea. „Noi nu ne mai consultăm! Suntem divorțați de multă vreme, de 25 de ani, dacă am calculat eu bine. Iar perioada asta poate fi egală cu o viață de om!”

Compozitorul declară că nu-l mai interesează despre mama fiicei sale și că aceasta poate face ceea ce vrea. „E viața ei, nu mă interesează, face ceea ce-și dorește!”, a spus Horia Moculescu.

Mariana Moculescu vrea să facă 3 milioane de dolari

Fosta soție a lui Horia Moculescu are de gând să o depășească pe Larisa Drăgulescu. Mariana și-a propus să facă trei miloane de dolari. În prima săptămână contul ei va fi gratuit, ulterior abonații vor trebui să plătească 20 de dolari lunar. „Cu vremurile astea știi cum este… Mai bine muncești online decât să te mai duci nu știu unde. Vin niște timpuri ca în pandemie și m-am gândit că poate fi un job sigur din care să câștig un ban cinstit. Doar chiria este 400 de euro, plus curentul electric, plus întreținerea, plus creme, machiaje, parfumuri… destul de mult, vreo 2000 de euro așa. (…) Eu sper să fac trei milioane de dolari, să fiu peste Larisa Drăgulescu”, a spus aceasta.

