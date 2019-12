De Denisa Macovei,

În fiecare an, Cristina compunea scrisoarea pentru Moș Crăciun și avea grijă să lase alături de ea câțiva biscuiți și lapte cald. Din scrisoare se vede că pasiunea pentru haine o avea încă de când era mică și că era extrem de precisă la alegerea ținutelor.

„Dragă Moș Crăciun,

Îți scriu această scrisoare cu teama că nu am fost suficient de cuminte ca să primesc toate cadourile. Mama așa îmi spune. Eu știu că tu ești bun și îmi aduci în fiecare an tot ce îți cer. Să nu crezi tot ce zice mama despre mine. Mai bine îl întrebi pe tata că el știe cât de cuminte sunt. Anul ăsta nu vreau la fel de multe ca anul trecut pentru că mi-a adus și Moș Nicolae. Cel mai important este să fiu sănătoasă eu și părinții mei, apoi aș mai vrea o păpușă Barbie, roșcată și o rochie roșie din catifea. Aș mai dori și niște ciorapi cu buline. Ca în fiecare an am să îți las o gustare pe măsuța din sufragerie. Te pup și te îmbrățișez. Cu drag, Cristina Mihaela”, arată scrisoare pe care Cristina i-a lăsat-o lui Moș Crăciun pe când avea doar 9 ani.

Acum nu mai vrea lucruri materiale

Dacă în copilărie pe lista Moșului erau puse lucruri materiale, acum, Cristina Dorobanțu susține că nu mai au importanță astfel de cadouri și că bucuria de a fi alături de cei dragi este mult mai mare. „Spre norocul meu acum îmi permit să-mi fac cadourile la care înainte visam să le primesc de la Moș Crăciun, atunci când doresc, așa că nu mai aștept sub brad nicio rochie sau perechi de pantofi. De ce să mint, pe lângă liniște și sănătate pentru cei dragi mie, mi-ar plăcea să găsesc niște bilete de avion către o destinație exotică. Îmi place mult să călătoresc și pentru mine să văd Lumea este cel mai frumos cadou pe care mi-l doresc în momentul de față”, ne-a mai spus prezentatoarea TV.