Ileana Badiu, detalii din căsnicia cu soțul ei. Ce nu i-ar ierta niciodată bărbatului care i-a dăruit un copil. “Lucrurile au fost discutate de la început”

“N-aș putea trece peste lipsa de interes pe care aș putea să o simt de la partenerul meu și infidelitatea.

Cred că infidelitatea apare când este lipsă de interes. Orice fel de tentație ai avea, dacă există interes față de partener, nu cedezi”, a spus Ileana Badiu la Vorbește Lumea.

“Orice relație implică sacrificii. De la început am simțit că fac ceva pentru el, deși mie nu-mi convenea. Este nevoie de multă iubire ca să înțelegi că uneori trebuie să te pui pe tine în paranteze pentru celălalt.

De la început eu am înțeles că soțul meu are un parcurs de făcut, n-am știut că va dura 11 ani, n-am știut că vom avea un copil, dar mi-am asumat treaba asta. N-am perceput-o ca pe un sacrificiu.

Lucrurile au fost discutate de la început și am înțeles că pentru parcursul lui profesional este bine să stea în Germania. Acum este frumos că ne-am dezvoltat împreună.

Am făcut o casă împreună, am plantat un copac, am făcut un copil, este o viață de om pe care am trecut-o împreună, iar parcursul ăsta comun schimbă total lucrurile. Importantă este construcția, ca să nu se dezbine un cuplu”, a mai spus Ileana Badiu.

