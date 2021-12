Ileana Stana Ionescu s-a retras din teatru după 60 de ani de activitate. Îndrăgita artistă își petrece acum tot timpul alături de soțul ei, Andrei Ionescu, în vârstă de aproape 94 de ani. Cei doi au fost vizitați în casa în care locuiesc de echipa emisiunii prezentate de Cristi Brancu la Prima TV.

În direct pe post, actrița Ileana Stana Ionescu și-a cerut scuze că de Sfântul Andrei nu a reușit să îi cumpere soțului un cadou. Aceasta și-a serbat onomastica. „V-am așteptat fără să mă gândesc la un amănunt care era esențial. Să-i cumpăr soțului meu un cadou, cadou pe care nu i-al cumpărat pentru că nu am avut timp…

Și eu sunt profund nemulțumită pentru că eu voiam să îi ofer ceva, să îi fac o bucurie. Și toată dragostea pe care i-o port să fie înveșmântată într-un cadou frumos. Ei bine, nu-l are, mă are doar pe mine și trebuie să fie mulțumit cu asta.Nu m-am gândit la ceva anume, vedeam în magazine, dar dacă nu am putut”, a declarat actrița în direct. Soțul imediat a intervenit și a explicat că la vârsta lor e dificil să mai iasă din casă, mai ales că se tem de infecția cu coronavirus.

„Nu putem circula pe vremea. Noi acum preferăm să stăm acasă, suntem aprovizionați de către un nepot de-al nostru și noi stăm cuminți acasă. Ce să facem…ăsta e timpul”, a completat Andrei Ionescu, care a dezvăluit și al doilea motiv de sărbătoare din casa lor.

„Suntem împreună de 64 de ani, mai exact, am împlinit luna trecută, pe 25”, a mărturisit soțul actriței.

„Familia e locul unde te refugiezi întotdeauna”

Chiar dacă nu ies foarte des din casă, Ileana Stana Ionescu și soțul au câteva ajutoare de nădejde. O doamnă se preocupă de starea lor, un nepot, dar și fiul, care e stabilit în America. De Sfântul Andrei i-au avut pe apropiați alături.

„Noi am avut astăzi niște invitați, niște nepoți și strănepoți cu care am depănat amintiri din familie și asta a fost, ca să zic așa, sărbătoarea noastră. Apoi, doamna care are grijă de noi, ne-a făcut cadou o pernă albastră, frumoasă, și m-am bucurat foarte mult.

Considerăm familia partea cea mai sigură a existenței noastre. Este locul unde te refugiezi întotdeauna și când ai bucurii, și când nu ai, tot acasă este mai bine. Fiul nostru spunea de fiecare dată când se întorcea din excursii că nicăieri nu este mai bine decât acasă. Ceea ce mă și bucura. Înseamnă că l-am crescut cu bucurie.”, a declarat Andrei Ionescu.

Întrebată despre fiul ei, Ileana Stana Ionescu a avut numai cuvinte de laudă. „Este un sentiment care este greu de explicat și nici nu e frumos să vorbesc prea mult. Între noi, și vorbesc aici și de soțul meu, este o relație extraordinar de bună, și de frumoasă, încât îmi e și greu să vi-o descriu. Băiatul este cuminte, este bun, este înțelegător, este tot ce vreți.”, a spus actrița, completată de soț. „Ea este ca mamele probabil, dar cred că simte nevoie să îl prindă în brațe, mie îmi e suficient că vorbesc cu el la telefon. Îl simt lângă mine, discutăm, ea îl simte nevoia să îl țină în brațe.”, a declarat el.

Când a venit vorba despre dorința ei cea mare, Ileana Stana Ionescu a spus că își dorește să fie fericită, ca atunci când era la teatru. „Să nu mai fim în această situația în care suntem acum cu toată țara asta. Să trăim înainte, frumos. Eu îmi doresc să fiu fericită cum am fost în teatru, până la sfârșitul zilelor”, a declara actrița în direct, la Prima TV.

Pe final, Andrei Ionescu, care se apropie de vârsta de 94 de ani, a mai făcut câteva mărturisiri. „Ne dorim să putem să depășim această perioadă, suntem vaccinați, cuminți și așteptăm să treacă această perioadă…să revină. Eu am vreo 21 de nepoți și strănepoți trebuie să am 30…eu vin dintr-o familie cu nouă frați. Ea are o verișoară în România, restul rudelor sunt în Italia, ea este italiancă după mamă”, a încheiat el interviul.

