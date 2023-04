Povestea de dragoste dintre Ilinca Obădescu și Mihai Gruia durează deja de câteva luni, însă cei doi au fost extrem de discreți cu relația lor. Prezentatoarea de la Kanal D și-a găsit fericirea lângă artist și este bucuroasă că acesta i-a va deveni în scurt timp soț.

Ilinca Obădescu: „Asta ne și doream: să fim noi, să fim fericiți, cu oamenii dragi”

Ilinca Obădescu și Mihai Gruia se căsătoresc chiar în vara aceasta, în iunie. „Anul acesta facem nunta în vară. Având în vedere că facem o nuntă restrânsă, cu apropiații noștri, cu cei dragi, nu ne-a dat prea mari bătăi de cap nunta. Asta ne și doream: să fim noi, să fim fericiți, cu oamenii dragi. Marea absentă de la nuntă o să fie mama mea, dar acolo unde e, sigur o să fie lângă mine”, a explicat vedeta pentru playtech.ro.

Întrebată despre rochia de mireasă, ea a spus că nu știe exact cum va arăta ținuta ei în ziua nunții. „Nu sunt genul de viitoare mireasă care și-a trasat încă din copilărie exact rochie de prințesă cu trenă. Eu îmi doresc o rochie de mireasă simplă, încă nu am cumpărat-o, mai am ceva timp până la eveniment. Probabil o să mă vezi într-o rochie albă, simplă. Nu vreau nimic complicat”.

Recomandări De ce este pierderea animalului de companie atât de dureroasă: „Aici zac rămășițele celui care posedă frumusețe fără vanitate și putere fără insolență”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ilinca Obădescu a luat însă decizia în privința tradițiilor de la nuntă. Nu vrea să fie furată la miezul nopții. „În niciun caz! Pe mine nu mă fură nimeni. Pe mine în ziua aceea, Mihai mă ia de nevastă și nu mă mai las furată de nimeni, nu. Nunta va fi în iunie, luna nu are nicio semnificație pentru noi”, a încheiat aceasta.

Cum s-au cunoscut Ilinca Obădescu și Mihai Gruia

Ilinca Obădescu și Mihai Gruia s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun, chiar dacă se știau din vedere. În ultimele luni, cei doi au fost plecați în multe vacanțe, unde s-au descoperit mult mai bine.

„Am fost şi pe Kilimanjaro… A fost experiența vieții mele. Până acum am realizat că am trăit și am fost crescută în puf. Au fost şapte zile în care nu am făcut duș, în care am dormit în cort, în care am mâncat ce mi se dădea”, a zis ea pentru Click.

Recent, într-un interviu, Ilinca Obădescu vorbea despre relația sa cu Mihai Gruia. „Este frumos să descoperi că e posibil ca doi oameni să se întâlnească exact când fiecare este pregătit să-l primească pe celălalt în viața lui. Mihai a venit în momentul potrivit. Amândoi știm ce vrem și suntem recunoscători pentru ceea ce trăim”, a declarat vedeta pentru WOWbiz.ro.

Recomandări Reportaj dintr-o călătorie pentru o inimă sănătoasă. Sute de copii zboară anual la o clinică din Italia, unde medicii le oferă șansa pe care nu o au în România

Mihai Gruia a mai fost căsătorit

Mihai de la Akcent, așa cum este cunoscut în lumea mondenă, a fost căsătorit cu Laura, femeia cu care are doi copii. În 2018 au decis să pună punct unei căsnicii de peste 10 ani și o relație de 14 ani. Cei doi au rămas prieteni de dragul fetițelor. Mihai Gruia a devenit părinte de două ori în același an. În 2014, Laura a născut o fetiță, iar la câteva luni au decis să mai adopte încă un copil.

GSP.RO Atacată în bar de cinci persoane care nu știau că este campioană la box. Neașteptat ce a urmat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Sărăcia i-a împins la divorț pe soții Dinu și Deea Maxer? Lidia Fecioru face afirmații dure EXCLUSIV

Viva.ro Ce s-a întâmplat cu fosta soție a lui Adrian Sârbu, după ce era odinioară cea mai invidiată femeie. Poze rare cu ea, la 55 de ani

Observatornews.ro Poliția a identificat două dintre cele opt persoane care s-au înecat încercând să treacă ilegal din Canada în SUA

Știrileprotv.ro O femeie a murit, iar soțul ei este în comă după ce au mâncat pește. Ce au descoperit autoritățile

FANATIK.RO Cuvintele pe care nu e bine să le spuneți niciodată. Celebrul doctor Vlad Ciurea, sfaturi pentru o viaţă bună: “Așa ne menţinem tinereţea”

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro Horoscop zilnic, 2 aprilie. Nativii Capricorn și Scorpion, printre norocoși

HOROSCOP Horoscop 2 aprilie 2023. Taurii ar fi bine să aleagă activități mai puțin stresante și chiar să-și permită un interval generos de odihnă