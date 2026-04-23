Ilinca Vandici pare să fi găsit din nou echilibrul în plan sentimental. După o perioadă în care a ales discreția totală în ceea ce privește viața personală, prezentatoarea TV a lăsat să se înțeleagă că nu mai este singură.

Detaliul care a confirmat relația

Într-un videoclip postat pe TikTok, în care își prezenta colecția de încălțăminte sport, Ilinca Vandici a făcut o dezvăluire neașteptată. Vedeta a menționat că iubitul ei deține o pereche de pantofi identică și că au cumpărat-o împreună. „Povestea este că am la fel ca iubitul meu. Ne-am cumpărat amândoi la fel”, a spus Ilinca Vandici.

Deși nu a oferit detalii suplimentare, acest indiciu a fost suficient pentru a confirma că prezentatoarea trăiește o nouă poveste de dragoste.

În 2023, Ilinca Vandici a anunțat despărțirea de Andrei Neacșu, bărbatul cu care s-a căsătorit în 2017 și împreună cu care are un băiat, Zian. După divorț, vedeta a ales să nu își expună viața personală, concentrându-se pe carieră și pe rolul de mamă. De altfel, ea a subliniat de mai multe ori că relația cu fostul soț a rămas una civilizată, în interesul copilului.

Cine este iubitul Ilincăi Vandici

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Ilinca Vandici ar forma un cuplu cu Bogdan Boitor. Acesta provine dintr-o familie cunoscută în mediul politic local, fiind fiul fostului primar din Asuaju de Sus, Vasile Boitor. La rândul său, Bogdan a avut o implicare în politică, candidând în trecut pentru un loc în Parlament.

În plan personal, el a avut o relație de lungă durată cu o tânără medic, cu care a fost logodit, însă povestea lor s-a încheiat în urmă cu aproximativ doi ani.

