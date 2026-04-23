Cooperare internațională prin dans

„Acest spectacol este realizat de studenții invitați de la Zürich University of Arts, împreună cu studenții de la UNATC, departamentul de coregrafie” a explicat Simona Șomăcescu. „Ne bucurăm foarte tare că am reușit să punem în scenă o gală care să îi facă pe spectatori să se îndrăgostească de dans”.

Întrebată despre selecția talentelor, Simona Șomăcescu a subliniat importanța colaborării internaționale: „E clar că aici e vorba de o echipă. Echipa de la Zürich, condusă de profesorul Jason Beechey, foarte renumit pe plan internațional, și colegii mei de la UNATC au lucrat împreună pentru acest proiect. Este extraordinar să vezi cât de talentați sunt acești tineri”.

Ambasadorul Elveției, Massimo Baggi, prezent la eveniment

Ambasadorul Elveției în România, Massimo Baggi, a fost prezent la eveniment și și-a exprimat admirația pentru talentul tinerilor artiști: „Anul trecut i-am văzut pe acești tineri evoluând aici, la București, și am fost fascinat. M-am gândit să îi sprijinim și mai mult pentru a le oferi oportunitatea să se dezvolte și să se exprime. Dansul contemporan ne face să ne simțim mai liberi și merită încurajat”.

De asemenea, Baggi a evidențiat importanța relațiilor dintre cele două țări: „În acești 115 ani, prezența Elveției în România a crescut foarte mult, nu doar pe plan politic și economic, ci și în artă, educație și știință sau media, prin Ringier. Succesul României este și succesul Elveției”.

Jason Beechey, decanul Facultății de Dans de la Universitatea de Arte din Zürich, a subliniat unicitatea momentului: „A fost o zi specială. Este frumos să vezi cum tinerii din două țări comunică prin dans, fără bariere lingvistice. Sper să putem continua această colaborare, pentru că simt o energie frumoasă aici, o atmosferă deschisă și plină de curiozitate”.

Cu o experiență vastă în predare, Beechey consideră că astfel de evenimente modelează viitorul: „Mai mult decât să le spunem tinerilor ce să facă, trebuie să îi educăm să aibă încredere în ei și să lucreze cu respect. Viitorul este în mâinile lor”.

UNATC pregătește un nou campus în natură

Rectorul UNATC, Liviu Lucaci, a subliniat importanța implicării studenților în astfel de proiecte: „Cel mai greu cu studenții este să reziști pasiunii lor. La noi, abandonul universitar aproape că nu există, pentru că acești tineri iubesc ceea ce fac. Anul acesta avem 69 de producții teatrale și aproximativ 200 de scurtmetraje, ceea ce arată cât de activă este comunitatea noastră academică”.

Lucaci a adăugat că UNATC investește semnificativ în cercetarea artistică și în proiecte internaționale: „Credem că educația artistică este o soluție pentru înstrăinare, pentru disoluția socială. Ne dorim să construim un țesut social mai sănătos”.

Planurile universității includ finalizarea unui campus nou în natură, finanțat printr-un proiect PNRR. „Sperăm să finalizăm acest proiect până la sfârșitul anului 2026”, a declarat rectorul.

Spectacolul a avut în centru zece recitaluri de dans contemporan, interpretate de 23 de studenți români și internaționali. Jason Beechey a rezumat esența artei dansului în trei cuvinte: „Pasiune, emoție, mișcare”.

