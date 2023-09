„Prima mea experiență pe TV…era acum 20 de ani. Anul viitor împlinesc 20 de ani de carieră. O viață de om practic. Țin minte că am luat castingul pentru rubrica meteo la B1, pe vremea respectivă.

Am făcut cursuri de dicție, respirație, frazare, cam 3 luni de zile, zilnic, intensiv, pentru a mă pregăti să ajung pe sticlă”, a povestit Ilinca Vandici, care în prezent are contract cu Kanal D, e prezentatoarea show-ului „Bravo, ai stil”.

Ilinca Vandici: „Am avut atât de multe emoții, încât aveam senzația că o să leșin”

Prezentatoarea a mai recunoscut că a avut emoții mari când s-a văzut prima dată pe sticlă. Acel moment nu o să îl uite niciodată. „La terminarea cursurilor respective, am mai dat o probă, eram pregătită, iar ulterior am intrat în acest proiect. Rubrica meteo era filmată cu vreo 2 sau 3 ore înainte de a fi difuzată pe post, pentru că la vremea respectivă, cumva, tehnicul nu permitea să fie în direct și știrile și rubrica meteo.

Cert este că am filmat, a fost totul perfect, fără greșeală. Am strâns, am plecat acasă, m-am așezat în fața televizorului și am așteptat momentul în care apar pe sticlă”, a mai spus ea.

Și a continuat: „Data de 6 decembrie nu o să o uit niciodată. Am avut atât de multe emoții, încât aveam senzația că o să leșin pe canapea, chiar dacă era filmat totul înainte, era totul în regulă. Eram extrem de focusată pe control și perfecțiune la vremea respectivă.

Nu voiam să îmi scape nimic, ca la carte. Foarte rău, nu faceți asta, nu este bine. Zic asta acum, după atâția ani. Am fost mândră de mine și am încercat de atunci, pas cu pas, să îmi construiesc o carieră frumoasă, să mă dezvolt, să fac lucruri frumoase. Eu zic că am reușit!”.

„Mulți ani am avut probleme cu încrederea în mine”

Într-un alt interviu pentru aceeași sursă, ea a povestit despre schimbările pe care le-a făcut în viața ei. „Eu mulți ani de zile am avut probleme cu încrederea în mine, nu conștientizam că sunt o femeie frumoasă. Știam că sunt o femeie drăguță, simpatică și cam atât. Așadar, mulți ani nu am știut să primesc complimente.

De câțiva ani de zile am învățat și mi se umple sufletul de energie și bucurie, iar reacția este una cât se poate de sinceră. Nu am avut frustrări sau complexe foarte mari, de care să pot povesti acum, însă nu am crescut în spiritul ăsta, de a sta toată ziua în oglindă sau de a mi se spune încontinuu de către familie că sunt superbă.

La noi a fost totul pragmatic, cumva, ca în armată, lucru pe care îl apreciez și îmi este de super mare folos. M-am descurcat singură, am făcut față în situații dificile. Nu am fost crescută în spiritul ăsta și atunci, nici eu nu puteam să mă văd real, așa cum sunt eu, în oglindă. Dacă nu muncești la tine, dacă nu îți recunoști defectele, greșelile, n-ai de unde să știi cine ești cu adevărat. Sunt în punctul în care am început să știu cine sunt, îmi cunosc valorile, mă bucur de ele și pot să primesc cu brațele deschise complimente și lucrez și cu aceste frustrări sau momente dificile”, a declarat Ilinca Vandici pentru Playtech Știri.

