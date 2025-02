Duminică seară, la Premiile Grammy 2025, care au avut loc la Crypto.com Arena din Los Angeles, Kanye West a apărut însoțit de Bianca Censori, soția lui. În timp ce el a purtat haine negre, cu ochelari de soare, ea a pășit pe covorul roșu acoperită de o haină de blană, pe care ulterior a dat-o jos și a rămas doar într-o rochie transparentă, din ciorap, fără lenjerie intimă.

Apariția scandaloasă a celor doi a fost comentată și de Teo Trandafir și Ilinca Vandici în cadrul emisiunii „Follow Us!”, de la Kanal D. Ilinca Vandici nu a fost deloc blândă în comentarii, nu s-a ferit să o numească „nesimțită” pe Bianca Censori.

Teo Trandafir: Fii atentă! Au început să apară din ce în ce mai multe puțin îmbrăcate. Știi că nevasta aia a lui Kanye West, de o ține el cu genunchiul pe gât, apare pe stradă îmbrăcată într-o batistuță. Că așa vrea soțul, o vrea dezbrăcată. Și, de obicei, la noi în patrie, soțul te vrea îmbrăcată.

Bianca Censori aia, nevasta lui Kanye West, a venit la Grammy într-o blăniță. Blana până în pământ, nu se vede nimic. La un moment dat, soția se răsucește, face o mișcare și se întoarce. Face o răsucire… e îmbrăcată într-un dres, într-un fel de perdeluță.

Ilinca Vandici: Este într-un dres! Este într-un dres transparent, fără lenjerie intimă, femeia era goală pe covorul roșu!

Teo Trandafir: Crezi că e operată?

Ilinca Vandici: O fi sau n-o fi, nici nu mai contează. Ideea e că mie mi se pare că e nesimțită! Am ajuns la concluzia că femeia își dorește să facă treaba asta. Ceea ce, iartă-mă, poți s-o faci la tine acasă, în bucătărie, în living, unde dorești tu, dar nu să apari pe covorul roșu dezbrăcată.

Ilinca Vandici: „De ce a fost dată afară de pe covorul roșu, cu el de mână, împreună?”

Teo Trandafir: Stai, fetiță! Poate suntem noi de modă prea veche…

Ilinca Vandici: Și atunci de ce a fost dată afară de pe covorul roșu, cu el de mână, împreună? Pentru că suntem noi de modă veche sau pentru că toată lumea deja a început să zbiere din toți rărunchii: e prea mult! Duceți-vă acasă și lăsați-ne! (…) O femeie care este influencer apare așa pe covorul roșu.

Teo Trandafir: Dacă deranjează…

Ilinca Vandici: Dar eu te întreb: te deranjează?

Teo Trandafir: Mă, dacă mă deranjează, nu mă uit.

Cine e Bianca Censori, soția lui Kanye West

În contrast cu fostele partenere ale lui Ye, precum Kim Kardashian sau Julia Fox, Bianca Censori a fost mai puțin cunoscută publicului larg înainte de relația cu artistul. Ea are 30 de ani și este originară din Australia. În privința profesiei sale, Bianca Censori ocupă funcția de șef al departamentului de arhitectură pentru brandul de modă Yeezy al lui Ye.

Ea a studiat arhitectura la Universitatea din Melbourne și, conform unui articol Vogue Australia din iunie 2022, își împarte timpul între Melbourne și Los Angeles. „În Melbourne îmi pot cultiva creativitatea, iar în L.A. o aplic”, a declarat Censori pentru Vogue Australia.

