Ilinca Vandici nu-și mai ascunde relația. Prima imagine cu iubitul prezentatoarei TV

Ilinca Vandici trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa și nu se mai ferește să arate acest lucru. Vedeta de televiziune s-a afișat, în sfârșit, alături de iubitul său, asumându-și public relația cu bărbatul care i-a redat liniștea după divorț. Mai mult decât atât, prezentatoarea TV a lăsat să se vadă că fericirea ei se reflectă și în starea de bine a fiului său, care pare să se înțeleagă excelent cu noul partener al mamei sale, potrivit spynews.ro.

Ilinca Vandici este una dintre cele mai longevive și apreciate prezențe de pe micul ecran. De-a lungul anilor, a reușit să rămână relevantă și iubită de public, iar viața ei personală a fost mereu un subiect de interes. După separarea de Andrei Neacșu, tatăl copilului ei, vedeta a ales discreția, concentrându-se pe carieră și pe rolul de mamă. Se pare însă că lucrurile s-au așezat frumos și în plan sentimental.

Recent, Ilinca Vandici a postat o fotografie din vacanță care a atras imediat atenția fanilor. În imagine, bărbatul care îi este alături apare cu spatele, surprins într-o conversație relaxată cu fiul vedetei. Gestul spune mai mult decât o mie de cuvinte și confirmă faptul că relația este una serioasă și armonioasă. De altfel, nu este pentru prima dată când prezentatoarea își petrece vacanțele alături de partenerul său, cei doi bifând și în urmă cu câteva luni o escapadă împreună.

În prezent, Ilinca Vandici se află în Brazilia alături de iubitul ei, dar și de fiul său. „Mulțumesc pentru tot ce am, pentru tot ce sunt și pentru tot ce urmează. În liniștea sufletului meu știu că Iisus veghează peste noi toți, ne ține în brațele Lui și ne conduce cu iubire! Voi pentru ce sunteți recunoscători astăzi?”, a scris vedeta de la Kanal D pe rețelele de socializare.

Cine este iubitul Ilincăi Vandici

Potrivit informațiilor apărute în presă, bărbatul care a cucerit inima Ilincăi Vandici este Bogdan Boitor, fiul fostului edil al localității Asuaju de Sus. Tatăl acestuia a avut nu mai puțin de șase mandate de primar și a ocupat ulterior funcția de consilier județean. Nici Bogdan Boitor nu ar fi străin de lumea politică, acesta încercând, în trecut, să obțină un loc în Camera Deputaților, fără succes însă.

Înainte de relația cu Ilinca Vandici, Bogdan Boitor a avut o poveste de dragoste serioasă cu Marinela, medic specialist în nutriție și diabet. Cei doi s-au despărțit în urmă cu aproximativ doi ani, iar fosta sa logodnică s-a mutat ulterior în Franța. El a rămas în România, unde, la ceva timp distanță, și-a refăcut viața alături de cunoscuta prezentatoare TV.

Discretă, dar vizibil fericită, Ilinca Vandici pare să fi găsit echilibrul pe care și-l dorea, atât pentru ea, cât și pentru fiul ei. Iar imaginile recente confirmă că, după o perioadă dificilă, vedeta se bucură din nou de iubire și stabilitate.