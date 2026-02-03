Data la care românii vor primi bani pentru aceste plăți va fi vineri, 6 februarie 2026, deoarece data obișnuită, 8 februarie, coincide cu o zi nelucrătoare.

Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție, anticipat în februarie 2026

„Plățile pentru alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi efectuate în avans. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) informează că, beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că data de 8 februarie 2026 (ziua obișnuită de plată) cade într-o zi de duminică.

Astfel, vineri, 6 februarie 2026, vor fi efectuate plățile în conturile bancare ale beneficiarilor de alocație de stat pentru copii, indemnizație pentru creșterea copilului și stimulent de inserție. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, sumele vor fi achitate începând cu data de 10 februarie 2026”, potrivit anunțului ANPIS.

Beneficiile sociale pentru copii și părinți sunt esențiale pentru stabilitatea financiară a familiilor de români.

Alocația de stat pentru copii este acordată tuturor minorilor până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, în cazul tinerilor care urmează cursuri liceale sau profesionale, până la finalizarea studiilor, conform legislației în vigoare. Aceasta nu este condiționată de veniturile părinților și reprezintă un sprijin continuu pentru familii.

Indemnizația pentru creșterea copilului este destinată părinților sau reprezentanților legali care intră în concediu pentru îngrijirea copilului, până la vârsta de doi ani sau trei ani, în cazul copiilor cu dizabilități.

Calculată pe baza veniturilor realizate anterior, această indemnizație contribuie la susținerea financiară a familiei în perioada în care activitatea profesională este întreruptă.

Stimulentul de inserție este un ajutor acordat părinților care decid să revină la muncă înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului. Scopul acestui beneficiu este încurajarea reintegrării pe piața muncii prin acordarea unui sprijin financiar lunar, până la vârsta stabilită de lege.

Cum se virează alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție în februarie 2026

Plata beneficiilor sociale pentru români în februarie 2026 se face prin două modalități, în funcție de preferința fiecărui beneficiar.

Majoritatea românilor primesc sumele prin virament bancar, direct în conturile deschise la instituții financiare din România. Pentru acești beneficiari, plățile aferente lunii ianuarie vor fi efectuate vineri, 6 februarie 2026.

Românii care au ales plata prin mandat poștal vor primi sumele începând cu data de 10 februarie 2026, prin intermediul Poștei Române.

Distribuirea acestor plăți se face pe parcursul mai multor zile, în funcție de programul de livrare.

Beneficiarii pot ridica banii de la oficiile poștale sau îi pot primi direct la domiciliu, în baza opțiunii exprimate și a procedurilor stabilite de Poșta Română.

