Măsurile vizează ambele sensuri de mers, Brăila – Tulcea și Tulcea – Brăila.

„Începând cu data de 2.02.2026 au fost instituite restricții temporare de circulație pe DN 2S, în zona rampelor viaductului de acces la Podul Suspendat peste Dunăre – Brăila, până la readucerea acestora la starea tehnică normală de exploatare”, a transmis CNAIR.

CNAIR, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău, a transmis ce măsuri au fost luate în acest sens.

„Limitarea temporară a vitezei la 40 km/h, pentru toate categoriile de vehicule, pe sectorul: DN 2S, km 4+440 – km 4+640, pe ambele sensuri de mers. Limitarea graduală a vitezei la 60 km/h, anterior zonei cu restricția de 40 km/h, pentru toate categoriile de vehicule, pe ambele sensuri de mers”, potrivit DRDP Buzău.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile autorităților.

