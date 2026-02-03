Măsurile vizează ambele sensuri de mers, Brăila – Tulcea și Tulcea – Brăila.
„Începând cu data de 2.02.2026 au fost instituite restricții temporare de circulație pe DN 2S, în zona rampelor viaductului de acces la Podul Suspendat peste Dunăre – Brăila, până la readucerea acestora la starea tehnică normală de exploatare”, a transmis CNAIR.
CNAIR, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău, a transmis ce măsuri au fost luate în acest sens.
„Limitarea temporară a vitezei la 40 km/h, pentru toate categoriile de vehicule, pe sectorul: DN 2S, km 4+440 – km 4+640, pe ambele sensuri de mers. Limitarea graduală a vitezei la 60 km/h, anterior zonei cu restricția de 40 km/h, pentru toate categoriile de vehicule, pe ambele sensuri de mers”, potrivit DRDP Buzău.
Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile autorităților.
