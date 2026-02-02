Oprit în trafic la Lugoj, fără permis corespunzător

Totuși, prezența vehiculului spectaculos a fost legată de un incident rutier. Potrivit polițiștilor, șoferul mașinii, un cetățean bulgar de 39 de ani, aflat în tranzit din Finlanda către țara natală, a fost oprit pentru verificări.

„La data de 25 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Rutier Lugoj au oprit pentru control, pe strada Caransebeșului din municipiu, un autovehicul condus de către un bărbat de 39 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, a rezultat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru categoria din care face parte autovehiculul. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără a deține permisul de conducere corespunzător categoriei din care face parte acesta”, au transmis reprezentanții Poliției.

Legislația rutieră și restricțiile pentru vehiculele de mare tonaj

Problema a apărut din cauza greutății maxime autorizate a Tesla Cybertruck, care este cuprinsă între 3,6 și 4,1 tone, în funcție de versiune, depășind astfel limita de 3.500 kg permisă de categoria B de permis auto. Conform legislației din România, vehiculele de acest tip necesită un permis categoria C, destinat vehiculelor de mare tonaj.

Incidentul s-a încheiat fără alte probleme, după ce un prieten al șoferului a preluat volanul, iar bărbatul bulgar a trecut pe scaunul din dreapta. Tesla și-a continuat drumul, însă apariția sa a rămas un subiect de discuție în oraș. Evenimentul a scos în evidență atât fascinația generată de ineditul vehicul, cât și importanța respectării legislației rutiere.

