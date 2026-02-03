Amendă de 950 de lei pentru o absență în Senatul României

Absențele vor fi sancționate cu o reducere de 5% din indemnizația lunară brută, echivalentul a aproximativ 950 de lei.

„De acum înainte, senatorii trebuie să participe fizic la toate ședințele de plen”, a declarat Abrudean.

Până acum, parlamentarii puteau participa și vota online, utilizând o aplicație specială, iar multe ședințe s-au desfășurat cu sala aproape goală. Sistemul hibrid a fost introdus în timpul pandemiei.

Câți senatori sunt în România, în 2026

În anul 2026, Senatul României este compus din 134 de senatori. În mod normal, există 136 de locuri de senator, însă în legislatura 2024-2028 numărul a ajuns la 134 din cauza Partidului Oamenilor Tineri (POT), care nu a avut liste de candidați în Ialomița și Giurgiu și totuși a câștigat.

Numărul de senatori în 2026, în funcție de partide:

  • PSD (Partidul Social Democrat): 36
  • AUR (Alianța pentru Unirea Românilor): 28
  • PNL (Partidul Național Liberal): 22
  • USR (Uniunea Salvați România): 19
  • S.O.S. România: 12
  • UDMR (Uniunea Democrată Maghiară din România): 10
  • POT (Partidul Oamenilor Tineri): 7.

Ce face un senator în România și ce atribuții are

Rolul unui senator în România este unul dual: este atât un legiuitor (cel care scrie și votează legile), cât și un reprezentant al cetățenilor din județul în care a fost ales.

Activitatea legislativă (la București)

Aceasta este „munca de birou” și de plen, unde se decid regulile după care funcționează țara:

  • Inițiativa legislativă: Senatorii pot propune proiecte de legi noi sau pot depune amendamente pentru a modifica legile existente;
  • Munca în Comisii: Înainte de a fi votată de toți senatorii, o lege este analizată în comisii de specialitate (ex: Comisia de Buget-Finanțe, Comisia de Sănătate). Aici se fac discuțiile tehnice;
  • Votul în Plen: Senatorii participă la ședințele în care se adoptă sau se resping legile prin vot direct;
  • Controlul Guvernului: Senatorii pot adresa întrebări și interpelări miniștrilor pentru a cere explicații despre cum sunt cheltuiți banii publici sau despre întârzierea unor proiecte.

Activitatea în teritoriu (în județ)

Senatorul nu trebuie să stea doar la București; el are obligația de a menține legătura cu cei care l-au votat:

  • Cabinetul Parlamentar: Fiecare senator are un birou în județul său unde primește cetățenii în audiență;
  • Preluarea problemelor locale: Senatorul trebuie să asculte doleanțele comunității și să încerce să le transforme în inițiative legislative sau să facă presiuni asupra autorităților centrale pentru a rezolva problemele zonei.

Obligațiile Legale și Etice

Statutul de senator vine la pachet cu rigori stricte, menite să asigure integritatea:

  • Prezența la lucrări: Sunt obligați să participe la ședințele Senatului și ale comisiilor. Absențele nemotivate pot duce la rețineri din indemnizație;
  • Declarația de avere și interese: Trebuie să își publice anual veniturile și proprietățile pentru a preveni îmbogățirea ilicită;
  • Regimul incompatibilităților: Un senator nu poate fi, în același timp, administrator la o firmă privată, primar sau funcționar public;
  • Jurământul de credință: La începutul mandatului, aceștia jură să respecte Constituția și să acționeze în interesul poporului român.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nu a găsit un loc de muncă după facultate și s-a făcut bonă: „Câștig 30 de dolari pe oră”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Libertateapentrufemei.ro
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Avantaje.ro
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Tabel cu numărul de pensionari din fiecare județ și banii pe care îi încasează lunar
Știri România 14:16
Tabel cu numărul de pensionari din fiecare județ și banii pe care îi încasează lunar
România pierde peste 565.000.000 de metri cubi de apă potabilă: 50% din apa introdusă în sistem nu este niciodată facturată
Știri România 14:08
România pierde peste 565.000.000 de metri cubi de apă potabilă: 50% din apa introdusă în sistem nu este niciodată facturată
Parteneri
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Adevarul.ro
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Lovitură pe piața transferurilor pentru Rapid. Cristina Vărzaru este noul team manager. Exclusiv
Fanatik.ro
Lovitură pe piața transferurilor pentru Rapid. Cristina Vărzaru este noul team manager. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Elle.ro
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Unica.ro
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Desafio: Aventura 3 februarie 2026. Un concurent va fi eliminat din show-ul de la PRO TV
Stiri Mondene 14:00
Desafio: Aventura 3 februarie 2026. Un concurent va fi eliminat din show-ul de la PRO TV
Rețete simple de shaorma de pui și kebap de vită oferite de Majda Aboulumosha. Cum să faci acasă preparatele adorate de români
Stiri Mondene 13:56
Rețete simple de shaorma de pui și kebap de vită oferite de Majda Aboulumosha. Cum să faci acasă preparatele adorate de români
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Elevii unui colegiu din Brașov fac orele de biologie într-o seră. Cum arată sala cu pereţi din sticlă
ObservatorNews.ro
Elevii unui colegiu din Brașov fac orele de biologie într-o seră. Cum arată sala cu pereţi din sticlă
Ultima oră! Știrea momentului în televiziunea de la noi! E transferul anului, mutarea la care nimeni se aștepta! Plecarea vedetei noastre a surprins pe toată lumea, dar stai să vezi cu cine a bătut palma!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Știrea momentului în televiziunea de la noi! E transferul anului, mutarea la care nimeni se aștepta! Plecarea vedetei noastre a surprins pe toată lumea, dar stai să vezi cu cine a bătut palma!
Parteneri
„Păpușa lui Putin” a revenit, alături de o legendă: „Revenirea ei este o armă împotriva lumii”
GSP.ro
„Păpușa lui Putin” a revenit, alături de o legendă: „Revenirea ei este o armă împotriva lumii”
„Cum să te văd într-o ținută mulată de piele?” » Un nume ȘOC, mailuri cu partenera lui Jeffrey Epstein
GSP.ro
„Cum să te văd într-o ținută mulată de piele?” » Un nume ȘOC, mailuri cu partenera lui Jeffrey Epstein
Parteneri
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax.ro
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Categoria de români care nu plătește impozit pe clădiri și are 50% reducere. Ce taxe se vor plăti pentru mașină, terenuri și case în 2026?
Wowbiz.ro
Categoria de români care nu plătește impozit pe clădiri și are 50% reducere. Ce taxe se vor plăti pentru mașină, terenuri și case în 2026?
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
Redactia.ro
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă
KanalD.ro
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă

Politic

Senatorii români, obligați să meargă la serviciu. Fiecare absență îi va costa 950 de lei
Politică 12:59
Senatorii români, obligați să meargă la serviciu. Fiecare absență îi va costa 950 de lei
Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat
Politică 02 feb.
Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Chinezii au ocupat un oraş aflat la 30 km de graniţa cu România şi au făcut dezastru. Locuitorii sunt îngroziţi: „E ca şi cum am dormi pe aur şi am muri de cancer”
Fanatik.ro
Chinezii au ocupat un oraş aflat la 30 km de graniţa cu România şi au făcut dezastru. Locuitorii sunt îngroziţi: „E ca şi cum am dormi pe aur şi am muri de cancer”
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online
Spotmedia.ro
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online