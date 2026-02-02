O nouă lumină de frână la mașini, din 7 iulie

De la mijlocul acestui an, toate autoturismele noi comercializate pe teritoriul Uniunii Europene vor trebui să fie dotate cu un nou sistem de semnalizare a frânării de urgență. Conform publicației Blic, parte a grupului Ringier, măsura are ca scop creșterea siguranței rutiere, prin avertizarea timpurie a celorlalți participanți la trafic și prevenirea accidentelor provocate de frânările bruște.

Potrivit Regulamentului UE privind siguranța generală a vehiculelor, începând cu 7 iulie devine obligatorie instalarea semnalului de oprire de urgență, care include o lumină de frână intermitentă în cazul frânării puternice, precum și activarea automată a semnalizatoarelor de avarie după o oprire bruscă.

Sistemul se activează la viteze mai mari de 50 de kilometri pe oră

Semnalul se activează automat la viteze mai mari de 50 de kilometri pe oră. În lipsa acestui sistem, vehiculele nu vor mai putea primi omologare după data de 7 iulie.

Reprezentanții Automobil Club Croat (HAK) au explicat că, în prezent, la orice frânare se aprind luminile de stop din spate, însă noile reguli schimbă acest lucru.

În cazul unei decelerări puternice, de regulă la viteze de peste 50 km/h, se va activa așa-numita lumină de frână adaptivă pentru situații de urgență.

Semnal vizual clar în caz de pericol

Luminile de frână vor clipi de mai multe ori pe secundă, semnalizând o frânare puternică.

Dacă vehiculul se oprește complet după această decelerare bruscă, luminile de avarie se vor activa automat, iar luminile de stop vor rămâne aprinse.

Potrivit HAK, acest avertisment optic este deosebit de util pe autostrăzi și drumuri rapide, unde poate contribui semnificativ la prevenirea coliziunilor din spate.

Nu se aplică mașinilor deja înmatriculate

Noua reglementare se aplică exclusiv autoturismelor noi și vehiculelor comerciale ușoare. Autovehiculele deja aflate în circulație nu trebuie modificate și nu este necesară montarea ulterioară a acestui sistem.

Introducerea noii lumini de frână face parte dintr-un set mai larg de măsuri pentru creșterea siguranței rutiere în Uniunea Europeană, prevăzut în Regulamentul (UE) 2019/2144. Acesta impune dotarea obligatorie a vehiculelor noi cu mai multe sisteme de siguranță activă și pasivă, precum frânarea automată de urgență (AEBS), asistența pentru menținerea benzii de circulație, limitatorul inteligent de viteză, detectarea stării de oboseală sau pierdere a atenției șoferului și camerele pentru mersul înapoi.

O altă regulă, venită ca răspuns la creșterea numărului de accidente cauzate de distragerea atenției șoferilor, a intrat în vigoare la începutul anului. Astfel, începând cu luna ianuarie 2026, toate mașinile noi vândute în Europa trebuie să aibă butoane fizice pentru funcțiile de bază, conform Euro NCAP.