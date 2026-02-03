Despre ce datorie este vorba

Creditul vechi de peste trei decenii a fost acordat României de guvernul SUA, prin Departamentul Agriculturii, și era destinat importului de fibre de bumbac pentru industria textilă românească. Împrumutul a fost contractat pe o perioadă de 30 de ani și urma să fie derulat prin intermediul a cinci firme românești.

Între timp, toate cele cinci firme au intrat în faliment sau au fost radiate, iar statul român a rămas responsabil pentru achitarea integrală a datoriei.

Ce spune ministrul Economiei

Într-o postare pe Facebook, ministrul Economiei, Radu Miruță, a explicat că datoria către SUA își are originea în așa-numita „Afacere a bumbacului”, derulată la începutul anilor 90.

„În 1992 s-a dat în România un mare tun. Unii s-au îmbogățit, iar statul român a rămas și bun de plată, și cu o rușine diplomatică pe termen lung”, a scris ministrul. Potrivit acestuia, România a contractat atunci un împrumut de 10 milioane de dolari pentru import de bumbac-fibră din SUA, livrat către firme care ulterior s-au închis, lăsând datoria în sarcina statului.

„Timp de 33 de ani, decidenții au împins această mizerie sub preș. Astăzi, am scos-o la lumină”, a mai transmis Miruță, care spune că plata datoriei este „un gest firesc pentru o Românie care se vrea respectată”, ținând de „respect, corectitudine și bun-simț”.

Cât are de plătit România

Legea adoptată de Senat prevede plata sumei de 6.793.115,54 dolari, reprezentând obligațiile de plată ale României la data de 30 iunie 2025. La această sumă se adaugă penalitățile acumulate până la achitarea integrală a restanțelor, precum și costurile de transfer bancar.

Banii vor fi plătiți din fondurile aprobate în bugetul pe acest an al Ministerului Economiei, potrivit proiectului de lege.

De ce a preluat statul datoria

În documentele care au însoțit proiectul legislativ se arată că statul român a preluat această datorie pentru a respecta angajamentele internaționale asumate, pentru a evita penalități suplimentare și pentru a menține relațiile comerciale și diplomatice cu partenerii americani.

Practic, România închide un capitol deschis în anii de tranziție economică, când statul a garantat credite externe pentru susținerea unor industrii strategice.

Proiectul de lege merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional. După votul final și promulgare, guvernul va putea face plățile prevăzute în actul normativ.

