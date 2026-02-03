În București, există în prezent 57 de kilometri de benzi unice, iar alți opt kilometri sunt în curs de amenajare.

„Benzile unice din București: câștigi timp dacă ești în autobuz, dar riști 1.620 de lei dacă ești la volanul mașinii și nu le respecți”, a transmis STB recent, pe pagina de Facebook.

Instituția a demonstrat, prin filmări comparative pe traseele Bulevardul Unirii – Palatul de Justiție – Piața Unirii, Bulevardul Iuliu Maniu și Bulevardul Carol I, că autobuzele pot parcurge aceste segmente în mai puțin de un minut, în timp ce șoferii din București petrec peste 15 minute în trafic, mai ales la semafoare.

Conform STB, utilizarea benzilor unice oferă un avantaj semnificativ: autobuzele pot circula fără blocaje, asigurând o scurtare a timpului de parcurs.

Astfel, românii care folosesc autobuzele cu bandă unică, de cinci ori pe săptămână, dimineața și seara, economisesc peste nouă ore într-o lună, potrivit estimărilor făcute de STB.

Pe de altă parte, șoferii care ignoră restricțiile riscă o amendă considerabilă. Datele Brigăzii Rutiere București arată că, în 2025, aproximativ 2.900 de șoferi au fost sancționați pentru circulație ilegală pe benzile dedicate transportului public.

Valoarea amenzilor variază între 1.215 și 1.620 de lei, în funcție de punctele de penalizare primite (6–8 puncte-amendă, la valoarea actuală de 202,5 lei per punct).

Societatea de Transport București menționează că autoritățile locale își propun să finalizeze lucrările la noile segmente până la sfârșitul anului 2026.

