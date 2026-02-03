Dacă am judeca rațional în lumina ultimelor informații, un atac asupra Iranului nu ar putea avea loc în următoarele ore, probabil nici în următoarele zeci de ore. Până și Israelul lui Netanyahu – care în Războiul de 12 Zile din iunie convinsese Administrația de la Washington să i se alăture – privește, de data aceasta, lucrurile cu precauție. Nu numai pentru că 2026 e an electoral și premierului nu i-ar conveni să fie bombardați alegătorii Likud (partidul său, pe care contează să îl poarte spre al șaptelea mandat). Pornind de la surse bine informate, New York Times relatează că, la sfârșitul lunii abia încheiate, într-o convorbire telefonică Trump-Netanyahu, acesta din urmă i-a cerut președintelui american să amâne un atac asupra Iranului.

Premierul de la Ierusalim, care cunoaște perfect situația din Orientul Mijlociu, a avut suficiente argumente de adus în sprijinul solicitării sale.  Unul dintre ele, poate cel mai important, ne-a fost dezvăluit în ediția din 1 februarie a Wall Street Journal. E vorba despre capacitatea apărării aeriene de a reacționa corespunzător la riposta Iranului, astfel încât să protejeze simultan trupele și activele militare americane din Orientul Mijlociu, Israelul și pe aliații arabi din regiune. Această problemă crucială s-a aflat și pe agenda de lucru a întâlnirii desfășurate în weekendul acesta la Washington, între Eyal Zamir, șeful Statului Major al armatei israeliene, generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme american, și echipele lor de experți.

Potrivit relatărilor oficiosului Israel Hayom, în strânsă coordonare, cei doi generali și colaboratorii acestora au luat în calcul „toate acțiunile posibile și toate implicațiile”. Îngrijorătoare este concluzia cotidianului de la Tel Aviv: „în acest stadiu și chiar și după scurta ședere a lui Zamir la Washington, partea israeliană afirmă că nu poate stabili dacă SUA vor ataca Iranul și care ar fi natura unui astfel de atac”. Privitor la natura atacului, dacă acesta ar avea loc în următoarele ore sau zile, ar putea fi doar o acțiune limitată, menită să convingă regimul de la Tehran să revină la masa negocierilor nucleare, cu mai puțin aplomb decât o făcuse la negocierile de anul trecut din Oman. (Încă un prilej pentru președintele Trump de a se autoelogia că a mai contribuit la o pace, pe lângă cele opt și jumătate).

De altfel, o întâlnire între Steve Witkoff, Factotum-ul, Trimisul Special al Președintelui SUA și în Orientul Mijlociu, și Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe, confirmată de ambele părți, va avea loc vineri în Turcia. În drum spre destinație, Witkoff face o escală la Ierusalim, pentru obișnuita consultare cu premierul Netanyahu. Din fericire, va avea o intrevedere și cu generalul Eyal Zamir, șeful Statului Major. Mandatul încredințat de președintele Trump lui Witkoff impune trei condiții Iranului pentru negocieri: să renunțe la a mai îmbogăți uraniu pe propriul teritoriu, să-și limiteze sever programul de rachete balistice și să înceteze să-și mai sprijine proxy-urile din regiune (Hamas, Hizballah, huthi din Yemen). Dacă prima condiție, discutată și la negocierile nucleare de anul trecut, ar putea fi acceptată, celelalte două sunt evident inacceptabile. La rându-i, regimul ayatollahilor va pune condiția sa – retragerea Armadei americane din zonă.

Devine tot mai clar că nu expertiza strategilor – politici și militari – nu discuția Witkoff-Araghchi de vineri vor decide războiul sau pacea în  Orientul Mijlociu, ci pulsiunile președintelui Trump. Finalmente, totul depinde de ce îi va dicta vocea lui Dumnezeu, unicul său povățuitor.

Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat

