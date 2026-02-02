Ce este avalanșa

Producerea unei avalanșe este rezultatul dezechilibrului dintre forțele care mențin zăpada pe versant și cele care o trag la vale. O avalanșă este o masă mare de zăpadă care se desprinde brusc de pe un versant și alunecă rapid la vale sub influența gravitației. În funcție de tipul de zăpadă, de panta terenului și de condițiile meteo, avalanșa poate antrena gheață, roci, pământ, vegetație și alte materiale, transformându-se într-un fenomen extrem de distructiv. Masa de zăpadă aflată în mișcare dislocă și mai multă zăpadă de pe versant pe măsură ce coboară în viteză.

Avalanșele apar cel mai frecvent pe pante cu înclinații de 30 până la 45 de grade, însă pot fi declanșate și pe versanți mai domoli sau mai abrupți, în funcție de cât de stabil este stratul de zăpadă. Viteza unei avalanșe poate ajunge și la 320 km/h, iar forța de impact este suficient de mare pentru a distruge păduri, construcții sau infrastructură montană. Potrivit National Geographic, o avalanșă mare, complet dezvoltată, poate să cântărească până la un milion de tone.

Cum se produce o avalanșă

O avalanșă de zăpadă apare în momentul în care o masă mare de zăpadă se rupe de pe versant și începe să se deplaseze la vale cu mare viteză. Acestea au loc, de obicei, iarna, dar pot fi declanșate în orice perioadă a anului, mai ales la mari altitudini. Stratul de zăpadă este format, de regulă, din mai multe straturi succesive, depuse în condiții diferite de temperatură, vânt și umiditate. Pentru ca o avalanșă să se producă sunt necesare trei elemente: un strat de bază de zăpadă, un strat mai slab și instabil, care poate ceda, și o placă de zăpadă situată deasupra. Se întâmplă foarte des ca avalanșele să se producă în timpul unei furtuni de zăpadă sau imediat după viscol.

Furtunile, temperatura, vântul, gradul de înclinare al pantei, relieful, vegetația și starea generală a stratului de zăpadă pot să influențeze probabilitatea producerii unei avalanșe. Însă, avalanșele de zăpadă pot fi declanșate și de oameni. Atunci când o persoană face o drumeție sau schiază într-o zonă periculoasă, pe o placă de zăpadă sub care există un strat slab, acest strat instabil poate ceda. În consecință, masa de zăpadă de deasupra se fracturează și începe să alunece la vale, declanșând o avalanșă, conform Shelterbox.org.

Alți factori care contribuie la producerea avalanșei sunt ninsorile abundente într-un timp scurt, creșterile bruștre de temperatură, vântul puternic care creează acumulări periculoase de zăpadă, ploaia căzută peste stratul de zăpadă și vibrațiile produse de schiori, snowboarderi sau utilaje.

Este avalanșa un dezastru natural?

Răspunsul este Nu! Avalanșa este adesea denumită „dezastru natural”, însă cauzele sale pot fi legate de impactul uman asupra mediului. Deși avalanșele se produc în mod natural de secole, efectele schimbărilor climatice generate de activitățile umane, cum ar fi defrișările masive, gradul de urbanizare și încălzirea globală, modifică tiparele meteorologice și cresc probabilitatea apariției fenomenelor extreme așa cum este avalanșa. De asemenea, activitățile umane destabilizează ecosistemele și perturbă structura stratului de zăpadă, făcând ca avalanșele să devină mai frecvente sau mai severe în anumite regiuni.

Cum te protejezi în caz de avalanşă

Pentru situațiile în care există un risc crescut de producere a unei avalanșe te poți pregăti prin adoptarea unor măsuri de precauție, care pot reduce riscul de rănire a persoanelor și pot limita pagubele materiale.

Cum să eviți avalanșele

Analizează prognoza meteo și avertizările oficiale. Înainte de orice deplasare la munte, informează-te în legătură cu condițiile meteorologice și avertizările privind riscul de avalanșă. Zonele cu pericol ridicat trebuie evitate, iar planurile tale ar trebui ajustate permanent în funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă.

Familiarizează-te cu relieful

Cunoașterea terenului este esențială. În acest sens, studiază hărțile și identifică pantele abrupte, culoarele de scurgere, văile înguste și zonele cunoscute pentru producerea avalanșelor. Alege trasee alternative care ocolesc aceste puncte vulnerabile.

Utilizează echipamentul adecvat

Îmbracă-te corespunzător, în straturi, poartă încălțăminte stabilă și impermeabilă și nu pleca fără echipamentul specific pentru avalanșe, și anume detector de victime (DVA), sondă de avalanșă și lopată. Acestea pot face diferența dintre viață și moarte în situații critice.

Ce trebuie să faci dacă ești surprins de o avalanșă

În cazul în care ești surprins de o avalanșă trebuie să aplici următoarele măsuri:

Activează imediat dispozitivul de localizare. Pornește imediat dispozitivul DVA. Semnalele emise de acesta vor permite echipelor de salvare sau colegilor tăi să te localizeze mult mai rapid.

Încearcă să te deplasezi spre marginea avalanșei. Pe cât posibil, încearcă să te deplasezi în lateral, spre extremitățile masei de zăpadă aflată în mișcare. Această manevră îți poate crește șansele de a scăpa sau de a rămâne mai aproape de suprafață.

Protejează-ți capul și fața. Dacă nu mai poți evita avalanșa, folosește-ți brațele pentru a-ți proteja capul, reducând riscul de lovituri și traumatisme severe.

Menține o poziție cât mai verticală. În timpul avalanșei, încearcă să rămâi în poziție verticală. Aceasta îți oferă o probabilitate mai mare de a nu fi complet îngropat.

Caută să ajungi la suprafață după oprire. Odată ce avalanșa s-a oprit, încearcă să eliberezi zona din jurul capului și a mâinilor. Creează un spațiu pentru a putea respira și folosește dispozitivul de salvare pentru a facilita localizarea.

Ce faci dacă rămâi blocat în zăpadă

Păstrează-ți calmul. Panica duce la consum rapid de energie și de oxigen. De aceea, este recomandat să rămâi concentrat, să evaluezi situația și să îți gândești acțiunile cu luciditate.

Folosește echipamentul de urgență. Dacă ai la dispoziție o folie sau pelerină termică, utilizeaz-o pentru a preveni hipotermia.

Semnalizează poziția. Dacă te afli într-un grup, încearcă să marchezi locul în care ești pentru a facilita intervenția salvatorilor.

Ce faci dacă o altă persoană rămâne blocată în zăpadă

Dacă ești martorul unei avalanșe sau un membru al grupului dispare sub zăpadă, urmărește cu atenție locul unde se oprește masa de zăpadă. Asigură-te mai întâi că pericolul a trecut, apoi începe căutarea. Este important să nu pleci singur după ajutor. Timpul este esențial, iar specialiștii arată că șansele maxime de supraviețuire sunt în primele 15 minute, în timp ce, după 30 de minute, acestea scad dramatic.

În același timp, caută indicii vizibile (mănuși, schiuri, bețe, căciuli sau alte obiecte) care te pot ajuta să localizezi victima. Folosește sonda pentru localizare precisă. După ce ai localizat victima, extragerea victimei din zăpadă este cea mai dificilă misiune. Dacă aceasta se află la peste un metru sub zăpadă, sapă cu atenție de jos în sus sau îndepărtează zăpada în lateral pentru a preveni prăbușirea masei de zăpadă.

Cum acționezi în timpul unei avalanșe

Dacă observi că se apropie o avalanșă, încearcă să te îndepărtezi rapid din calea acesteia și deplasează-te spre oricare dintre margini. Evită să cobori pe direcția de curgere a zăpezii. În cazul în care ești pe punctul de a fi prins de avalanșă, desprinde-te de schiuri, bețe, placa de snowboard sau piolet. De asemenea, activează airbag-ul de avalanșă, dacă dispui de unul. Pe durata deplasării masei de zăpadă, fă mișcări ample, asemănătoare înotului, pentru a rămâne la suprafață. După ce avalanșa se oprește și ești îngropat, creează rapid un spațiu de aer în jurul capului.

Ce trebuie să faci după avalanșă

Persoanele rămase la suprafață trebuie să evalueze imediat situația, și anume cine este în siguranță și cine lipsește. Desemnați un lider, de preferat cea mai experimentată persoană, care să coordoneze operațiunea de căutare.

Anunțați degrabă Salvamont-ul la numărul de telefon 0725.826.668, oferind informații clare despre masivul montan unde vă aflați, locația exactă și coordonatele GPS, numărul persoanelor dispărute și al celor rănite, ce leziuni au suferit acestea și numerele de telefon de contact, aflăm de pe fiipregătit.ro.

În paralel, începeți operațiunea de căutare imediat, deoarece asfixierea poate surveni în 15-20 de minute. Stabiliți locul unde victima a fost văzută ultima dată, comutați toate DVA-urile pe modul „recepție” și începeți căutarea spre vale.

După ați localizat victima, folosiți sonda de avalanșă pentru a preciza cu exactitate poziția acesteia. După ce victima este găsită, acordați primul ajutor imediat ce fața este eliberată de zăpadă, scoateți-o cu grijă, mutați-o într-un loc sigur, protejați-o termic și monitorizați funcțiile vitale. Informați constant dispeceratul 112 și echipele Salvamont despre orice schimbare a stării victimei.

Cum soliciți ajutorul autorităților

Dacă există semnal GSM în zona unde te afli, utilizează telefonul mobil pentru a apela serviciile de urgență și pentru a comunica poziția ta. În lipsa semnalului, poți să folosești mijloace de semnalizare, precum oglindă, fluier sau dispozitive acustice. De asemenea, oferă informații clare și precise despre situație, numărul de persoane implicate și starea lor de sănătate.

Cât de important este echipamentul montan

Dincolo de cunoștințele și de capacitatea de reacție în cazul producerii unei avalanșe, echipamentul joacă un rol decisiv în supraviețuire, fie că este vorba despre tine sau despre o altă victimă.

În cazul în care intri într-o zonă cu risc crescut de avalanșă este esențial să ai un aparat de emisie-recepție (DVA), care transmite și recepționează semnale electromagnetice, permițând localizarea rapidă a persoanelor prinse sub zăpadă. Evident, eficiența acestui dispozitiv depinde de faptul că și ceilalți membri ai grupului sunt echipați corespunzător.

Un alt element indispensabil îl reprezintă sonda de avalanșă, un instrument asemănător unui băţ de schi, de preferat flexibil și pliabil, care se asamblează rapid, similar unui stâlp de cort. În lipsa ei, poate fi utilizată o creangă lungă, însă eficiența este mult mai redusă.

La fel de importantă este lopata, deoarece viteza cu care poți îndepărta zăpada este crucială în salvarea unei vieți în primele minute după avalanșă.

De asemenea, trebuie să porți vestă și cască de protecție (reduc riscul de traumatisme provocate de impact sau de căderi), bocanci de munte (impermeabili și cu talpă aderentă, pentru stabilitate pe teren dificil) și îmbrăcăminte termică (asigură menținerea temperaturii corpului și evacuarea eficientă a transpirației).

