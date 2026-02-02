UPDATE ora 23.05: Primarul Sectorului 1, George Tuță, i-a reproșat secretarului general al partidului, Dan Motreanu, că nu își face treaba și că practic PNL nu are un secretariat general, au declarat participanți la discuții pentru Libertatea.

UPDATE ora 23.00: Oficial, PNL a transmis că „a fost dat un vot de încredere pentru președintele partidului, Ilie Bolojan”, fiind doar 3 contra, ceea ce „confirmă sprijinul majoritar al conducerii partidului pentru actualul lider al PNL”.

Apoi, PNL a confirmat informația publicată pe surse referitoare la faptul că Bolojan a fost blocat la votul pentru șefii de filiale: „Întrucât nu a fost întrunită majoritatea calificată de două treimi prevăzută de statut (*37 de voturi), propunerea de demitere nu a fost adoptată, iar conducerile filialelor respective își păstrează mandatul”.

UPDATE ora 22.35: Mai mult, Ilie Bolojan a pierdut la vot demiterea șefilor ultimelor 10 filiale care au avut rezultate slabe la alegeri, au declarat surse liberale pentru Libertatea la scurt timp după terminarea ședinței BPN. El avea nevoie de 37 de voturi, dar a avut 35 pentru, 9 abțineri și 7 împotrivă (5 au lipsit), potrivit surselor. Statutul PNL spune că pentru demiterea șefilor de filiale este nevoie de două treimi, iar două treimi înseamnă 37 de voturi, ceea ce Bolojan nu a avut pentru că i-au lipsit 2 voturi.

Știrea inițială: Liderii PNL au avut la ora 13.00 o ședință de grup parlamentar la Parlament. A doua ședință a început la ora 18.00, la Vila Lac, doar cu membrii Biroului Politic Național, departe de ochii presei și cu telefoanele bruiate, pentru a nu exista comunicare cu exteriorul. Însă unii dintre cei prezenți au reușit să ofere informații.

„Cred că ar fi normal să existe înțelegere pentru oamenii care vor fi dați la o parte. Nu trebuie create tensiuni. Nu putem pune pe seama lor negocierile din ultimii ani, mă refer aici la alianța dintre PNL, PSD și USR pe sectoare. Să știți că eu nu sunt de acord cu demiterea șefilor de la Sectoare”, a spus Adrian Veștea în timpul ședinței care a început acum aproape 5 ore la Vila Lac și care este încă în desfășurare, potrivit informațiilor Libertatea.

Mesajul i-a fost adresat președintelui partidului, Ilie Bolojan, iar acest lucru înseamnă practic că Bolojan se mai poate baza acum cu certituditudine pe un singur prim vicepreședinte, este vorba despre Ciprian Ciucu. Ceilalți trei, Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea, au poziții tot mai îndepărtate de șeful lor.

Amintim că situația politică este extrem de complicată. PSD este principalul adversar al premierului, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a admis în ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil și nu ține cont de propunerile primite în coaliție, dar a precizat că deocamdată nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

Însă nu doar PSD este contra lui Bolojan, ci și o parte din propriul partid, iar nemulțumirile în PNL sunt reale și publice. Primul care a vorbit a fost Hubert Thuma, lider influent în PNL, care a ieșit din umbră pe 9 ianuarie și a acuzat Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale. Pe 26 ianuarie, Thuma și-a intensificat atacurile și a scos un video vechi cu Bolojan, referindu-se la bugetul pentru 2026 care încă se discută.

Mai mult, pe 19 ianuarie, Libertatea a anunțat că Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, i-a cerut premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, în ședința de la Vila Lac, să corecteze două măsuri luate de Guvern contra celor vulnerabili. Prima doleanță a vizat eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici, în special pentru pacienții oncologici. A doua cerere s-a referit la eliminarea oricărei prevederi care permite reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Dar Ilie Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”.

Iar faptul că nemulțumirile în PNL cresc și că nu au fost cazuri singulare a fost evidențiat și de europarlamentarul Rareș Bogdan, care a dat semnalul revoltei împotriva lui Bolojan la jumătatea lunii ianuarie și a spus că „din momentul ăsta voi vorbi” după o tăcere de mai bine de un an.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

