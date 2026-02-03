Toate funcțiile lui Andrei Gabriel Benghea Mălăieș la societăți ale statului

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș este printre recordmenii la prezența în conducerea unor societăți la care statul este acționar. El este prezent în trei consilii de administrație plus trei funcții de director general la care statul este acționar, de unde încasează venituri de peste 300.000 de lei anual. De asemenea, Benghea Mălăieș mai are alte cinci joburi la societăți private de unde primește venituri de 400.000 de lei anual.

Pe lângă Nuclearelectrica, unde a fost numit în noiembrie anul trecut, Benghea Mălăieș mai este membru în CA al Romgaz (numit tot în noiembrie 2025), companie deținută de Ministerul Energiei și în CA al Rasirom SA (numit în decembrie anul trecut), companie aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații. 

Din mai 2023, Benghea Mălăieș este director general la companiile S. Parc Fotovoltaic Turceni SA,  S. Parc Fotovoltaic Rovinari SA,  S. Parc Fotovoltaic Pinoasa SA,  S. Parc Fotovoltaic Bohorelu SA și S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni SA, toate rezultate din parteneriatul dintre compania privată Tinmar Energy (controlată de antreprenorul Augustin Oancea) și Complexul Energetic Oltenia (societate controlată de stat), asociere bazată pe o participare egală de câte 50%. 

Asociarea dintre stat și privat face parte din programul de restructurare și tranziție energetică a CE Oltenia și ar fi trebuit să dea naștere la patru parcuri fotovoltaice și o centrală în ciclu combinat pe gaze la Turceni. 

Benghea Mălăieș este prezent în trei consilii de administrație plus trei funcții de director general la care statul este acționar, de unde încasează venituri de peste 300.000 de lei anual. Foto: nuclearelectrica.ro
Benghea Mălăieș este prezent în trei consilii de administrație plus trei funcții de director general la care statul este acționar, de unde încasează venituri de peste 300.000 de lei anual. Foto: nuclearelectrica.ro

Însă lucrările nu au început nici astăzi, în ciuda faptului că firmele funcționează de trei ani de zile, iar structura managerială este plătită. Doar Benghea Mălăieș a încasat de la fiecare parc fotovoltaic suma de 31.093 lei, iar de la combinatul de la Turceni 108.819 lei. Adică, un total de 233.191 lei într-un an, la care se adaugă și indemnizațiile ca membru în CA-urile Nuclearelectrica, Romgaz și Rasirom.

De-a lungul timpului, Benghea Mălăieș a mai trecut prin Consiliile de Administrație ale companiilor de stat Transelectrica (între 2010 și 2013), RADEF, Imprimeria Națională, Loteria Română, CFR Călători SA (toate între între 2005 și 2007 ca reprezentant al Ministerului de Finanțe), Smart SA – companie deținută de Transelectrica (între 2012 și 2013) și Distribuție Energie Electrică România SA (între 2022 și 2024) și a fost director general al Transelectrica (între 2012 și 2013) și director financiar al TAROM (în anul 2021).

Ce apare în ultima declarație de avere din 2024

În ultima declarație de avere vizibilă, cea din 2024, Andrei Gabriel Benghea Mălăieș a trecut, pe lângă veniturile din privat, venituri cumulate de peste 310 mii lei de la companiile la care statul este acționar.

De la firmele private la care este angajat sau asociat, Benghea Mălăieș a câștigat vreo 400 mii lei din contracte și dividende. În total, Andrei Gabriel Benghea Mălăieș beneficiază de 11 salarii dintre care cinci sunt 100% din domeniul privat.

Cele mai importante firme 100% private la care Andrei Gabriel Benghea Mălăieș are interese sunt StanleyBet Capital SA (care se ocupă cu pariuri și jocuri de noroc) unde este membru în CA și S.A.I Capital Point SA (fosta Certinvest SA fondată de omul de afaceri Eugen Voicu, primul administrator de fonduri independent autorizat din România, administrator al fondurilor Certinvest) unde este membru în CA.

Firmele private în care este asociat

O altă firmă în care este asociat și pe care Andrei Gabriel Benghea Mălăieș a împrumutat-o cu suma de 50 mii lei este Credia Fintech SRL (fosta Clean Wind 1 SRL).  Firma de producție de energie electrică a fost fondată, împreună cu Stelian Darie, în anul 2019. Stelian  Darie a fost director în Luxten și este implicat în mai multe firme legate de energie inclusiv în ENOL Grup SA alături de Silviu Lucian Boghiu, fost director general al Electrica SA, reținut de DNA în 2005 și achitat în 2013. Acum, Benghea Mălăieș este asociat majoritar în Credia Fintech SRL, alături de compania olandeză GapMinder Fund Cooperatief U.A.. 

De la ABM Administrare Management SRL, Benghea Mălăieș a încasat dividende de 240 mii lei. Aici el este administrator și asociat, iar firma este asociată, la rândul ei, în WForce Technology SRL (alături de trei turci) și Agroflug SRL (fosta Serele Marck Gottlob), alături de  Răzvan Ioan Horga, directorul Aeroportului Internațional Oradea.

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș a mai fost asociat, între 2019 și 2021, în firma Infinicom Hub SRL, fondată în anul 2018 de Mihai Roșu. În locul lui Benghea, în firmă au intrat frații Iulius Dan și Nicolae Dorin Plaveti. Iulius Dan Plaveti este președintele directoratului Complexului Energetic Oltenia (CEO) și fost vicepreședinte și președinte al ANRE, președinte CA al Aeroporturi București, membru CA și director general al TAROM, președinte CA al CFR Călători, membru CA Tulcea Gaz, membru CA Transelectrica și director general Hidroserv SA. Fratele său, Nicolae Dorin Plaveti a fost avocat și este executor judecătoresc.

Practic, în prezent, Iulius Dan Plaveti, ca președinte al directoratului CEO, este actualul șef al lui Benghea care este managerul firmelor fondate de Complexului Energetic Oltenia cu Tinmar Energy.

Tot în declarația de avere Andrei Gabriel Benghea Mălăieș menționează că a împrumutat  Infinicom Hub SRL cu suma de 15 mii euro. De altfel, în total, el a împrumutat firme și persoane fizice cu suma totală de aproximativ 1,3 milioane lei.

Consilier al fostului ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu

Primul job la stat a lui Andrei Gabriel Benghea Mălăieș a fost, între 2005 și 2007, de director de cabinet și consilier al ministrului de Finanțe Sebastian Vlădescu. Din această poziție i s-au deschis apoi ușile spre consiliile de administrație.

Pe plan politic, Benghea Mălăieș se declară independent mergându-i bine atât pe mâna PNL, cât și a PSD. La alegerile locale din 2020, Benghea Mălăieș a candidat pentru un loc la Consiliul General București din partea Partidului Verde. 

Libertatea a încercat să ia legătura cu Andrei Gabriel Benghea Mălăieș pentru afla cum a reusit să ajungă în CA-urile unor firme la care statul este actionar, însă acesta nu a răspuns solicitărilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Martor la marea tragedie din viața lui Dumitru Dragomir: „Veniți! Veniți! Mi-a murit fiul!” + „Era un băiat pâinea lui Dumnezeu”
GSP.RO
Martor la marea tragedie din viața lui Dumitru Dragomir: „Veniți! Veniți! Mi-a murit fiul!” + „Era un băiat pâinea lui Dumnezeu”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Libertateapentrufemei.ro
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Avantaje.ro
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

O mamă și fiica ei stau de 10 ani într‑o rulotă fără căldură: cum reușesc să facă față gerului extrem
Știri România 02 feb.
O mamă și fiica ei stau de 10 ani într‑o rulotă fără căldură: cum reușesc să facă față gerului extrem
Judecătoarea care a spus „M-a sunat Lia” a cerut să iasă la pensie după două luni de la acel moment. Ionela Tudor are 51 de ani
Știri România 02 feb.
Judecătoarea care a spus „M-a sunat Lia” a cerut să iasă la pensie după două luni de la acel moment. Ionela Tudor are 51 de ani
Parteneri
Cât câștigă în plus un pensionar care a ieșit la limită de vârstă față de unul pensionat anticipat
Adevarul.ro
Cât câștigă în plus un pensionar care a ieșit la limită de vârstă față de unul pensionat anticipat
Inculpații din dosarul Potra-Georgescu, supuși testului poligraf! Ce a ieșit la detectorul de minciuni în cazul celor acuzați că voiau să dea foc României: „Nu constituie o probă”
Fanatik.ro
Inculpații din dosarul Potra-Georgescu, supuși testului poligraf! Ce a ieșit la detectorul de minciuni în cazul celor acuzați că voiau să dea foc României: „Nu constituie o probă”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 24-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 24-a din Superliga
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Rita Mureșan, detalii neștiute despre cele mai dramatice episoade din viața ei. „Am stat în comă 14 zile. Nu-mi amintesc prea multe”
Stiri Mondene 02 feb.
Rita Mureșan, detalii neștiute despre cele mai dramatice episoade din viața ei. „Am stat în comă 14 zile. Nu-mi amintesc prea multe”
Denise Rifai a plecat de la Kanal D după aproape șase ani: „Le mulțumesc colegilor. E ceva firesc, o trecere spre altă etapă”
Stiri Mondene 02 feb.
Denise Rifai a plecat de la Kanal D după aproape șase ani: „Le mulțumesc colegilor. E ceva firesc, o trecere spre altă etapă”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Românul "Ion The Painter", în dosarele Epstein. Ce convorbiri avea cu milionarul pedofil
ObservatorNews.ro
Românul "Ion The Painter", în dosarele Epstein. Ce convorbiri avea cu milionarul pedofil
Ultima oră! Știrea momentului în televiziunea de la noi! E transferul anului, mutarea la care nimeni se aștepta! Plecarea vedetei noastre a surprins pe toată lumea, dar stai să vezi cu cine a bătut palma!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Știrea momentului în televiziunea de la noi! E transferul anului, mutarea la care nimeni se aștepta! Plecarea vedetei noastre a surprins pe toată lumea, dar stai să vezi cu cine a bătut palma!
Parteneri
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.ro
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
Regina Mary a Danemarcei, apariție lăudată la finala Campionatului European de handbal masculin
GSP.ro
Regina Mary a Danemarcei, apariție lăudată la finala Campionatului European de handbal masculin
Parteneri
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
Mediafax.ro
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Redactia.ro
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani
KanalD.ro
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani

Politic

Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat
Politică 02 feb.
Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat
Al doilea mesaj dur al lui Rareș Bogdan pentru Ilie Bolojan în 2026, chiar înaintea ședinței decisive a PNL de la Vila Lac
Politică 02 feb.
Al doilea mesaj dur al lui Rareș Bogdan pentru Ilie Bolojan în 2026, chiar înaintea ședinței decisive a PNL de la Vila Lac
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Uluitor! S-au plătit 50 de milioane de euro pentru un atacant care a marcat un singur gol în acest sezon
Fanatik.ro
Uluitor! S-au plătit 50 de milioane de euro pentru un atacant care a marcat un singur gol în acest sezon
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online
Spotmedia.ro
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online