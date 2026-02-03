Toate funcțiile lui Andrei Gabriel Benghea Mălăieș la societăți ale statului

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș este printre recordmenii la prezența în conducerea unor societăți la care statul este acționar. El este prezent în trei consilii de administrație plus trei funcții de director general la care statul este acționar, de unde încasează venituri de peste 300.000 de lei anual. De asemenea, Benghea Mălăieș mai are alte cinci joburi la societăți private de unde primește venituri de 400.000 de lei anual.

Pe lângă Nuclearelectrica, unde a fost numit în noiembrie anul trecut, Benghea Mălăieș mai este membru în CA al Romgaz (numit tot în noiembrie 2025), companie deținută de Ministerul Energiei și în CA al Rasirom SA (numit în decembrie anul trecut), companie aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații.

Din mai 2023, Benghea Mălăieș este director general la companiile S. Parc Fotovoltaic Turceni SA, S. Parc Fotovoltaic Rovinari SA, S. Parc Fotovoltaic Pinoasa SA, S. Parc Fotovoltaic Bohorelu SA și S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni SA, toate rezultate din parteneriatul dintre compania privată Tinmar Energy (controlată de antreprenorul Augustin Oancea) și Complexul Energetic Oltenia (societate controlată de stat), asociere bazată pe o participare egală de câte 50%.

Asociarea dintre stat și privat face parte din programul de restructurare și tranziție energetică a CE Oltenia și ar fi trebuit să dea naștere la patru parcuri fotovoltaice și o centrală în ciclu combinat pe gaze la Turceni.

Însă lucrările nu au început nici astăzi, în ciuda faptului că firmele funcționează de trei ani de zile, iar structura managerială este plătită. Doar Benghea Mălăieș a încasat de la fiecare parc fotovoltaic suma de 31.093 lei, iar de la combinatul de la Turceni 108.819 lei. Adică, un total de 233.191 lei într-un an, la care se adaugă și indemnizațiile ca membru în CA-urile Nuclearelectrica, Romgaz și Rasirom.

De-a lungul timpului, Benghea Mălăieș a mai trecut prin Consiliile de Administrație ale companiilor de stat Transelectrica (între 2010 și 2013), RADEF, Imprimeria Națională, Loteria Română, CFR Călători SA (toate între între 2005 și 2007 ca reprezentant al Ministerului de Finanțe), Smart SA – companie deținută de Transelectrica (între 2012 și 2013) și Distribuție Energie Electrică România SA (între 2022 și 2024) și a fost director general al Transelectrica (între 2012 și 2013) și director financiar al TAROM (în anul 2021).

Ce apare în ultima declarație de avere din 2024

În ultima declarație de avere vizibilă, cea din 2024, Andrei Gabriel Benghea Mălăieș a trecut, pe lângă veniturile din privat, venituri cumulate de peste 310 mii lei de la companiile la care statul este acționar.

De la firmele private la care este angajat sau asociat, Benghea Mălăieș a câștigat vreo 400 mii lei din contracte și dividende. În total, Andrei Gabriel Benghea Mălăieș beneficiază de 11 salarii dintre care cinci sunt 100% din domeniul privat.

Cele mai importante firme 100% private la care Andrei Gabriel Benghea Mălăieș are interese sunt StanleyBet Capital SA (care se ocupă cu pariuri și jocuri de noroc) unde este membru în CA și S.A.I Capital Point SA (fosta Certinvest SA fondată de omul de afaceri Eugen Voicu, primul administrator de fonduri independent autorizat din România, administrator al fondurilor Certinvest) unde este membru în CA.

Firmele private în care este asociat

O altă firmă în care este asociat și pe care Andrei Gabriel Benghea Mălăieș a împrumutat-o cu suma de 50 mii lei este Credia Fintech SRL (fosta Clean Wind 1 SRL). Firma de producție de energie electrică a fost fondată, împreună cu Stelian Darie, în anul 2019. Stelian Darie a fost director în Luxten și este implicat în mai multe firme legate de energie inclusiv în ENOL Grup SA alături de Silviu Lucian Boghiu, fost director general al Electrica SA, reținut de DNA în 2005 și achitat în 2013. Acum, Benghea Mălăieș este asociat majoritar în Credia Fintech SRL, alături de compania olandeză GapMinder Fund Cooperatief U.A..

De la ABM Administrare Management SRL, Benghea Mălăieș a încasat dividende de 240 mii lei. Aici el este administrator și asociat, iar firma este asociată, la rândul ei, în WForce Technology SRL (alături de trei turci) și Agroflug SRL (fosta Serele Marck Gottlob), alături de Răzvan Ioan Horga, directorul Aeroportului Internațional Oradea.

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș a mai fost asociat, între 2019 și 2021, în firma Infinicom Hub SRL, fondată în anul 2018 de Mihai Roșu. În locul lui Benghea, în firmă au intrat frații Iulius Dan și Nicolae Dorin Plaveti. Iulius Dan Plaveti este președintele directoratului Complexului Energetic Oltenia (CEO) și fost vicepreședinte și președinte al ANRE, președinte CA al Aeroporturi București, membru CA și director general al TAROM, președinte CA al CFR Călători, membru CA Tulcea Gaz, membru CA Transelectrica și director general Hidroserv SA. Fratele său, Nicolae Dorin Plaveti a fost avocat și este executor judecătoresc.

Practic, în prezent, Iulius Dan Plaveti, ca președinte al directoratului CEO, este actualul șef al lui Benghea care este managerul firmelor fondate de Complexului Energetic Oltenia cu Tinmar Energy.

Tot în declarația de avere Andrei Gabriel Benghea Mălăieș menționează că a împrumutat Infinicom Hub SRL cu suma de 15 mii euro. De altfel, în total, el a împrumutat firme și persoane fizice cu suma totală de aproximativ 1,3 milioane lei.

Consilier al fostului ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu

Primul job la stat a lui Andrei Gabriel Benghea Mălăieș a fost, între 2005 și 2007, de director de cabinet și consilier al ministrului de Finanțe Sebastian Vlădescu. Din această poziție i s-au deschis apoi ușile spre consiliile de administrație.

Pe plan politic, Benghea Mălăieș se declară independent mergându-i bine atât pe mâna PNL, cât și a PSD. La alegerile locale din 2020, Benghea Mălăieș a candidat pentru un loc la Consiliul General București din partea Partidului Verde.

Libertatea a încercat să ia legătura cu Andrei Gabriel Benghea Mălăieș pentru afla cum a reusit să ajungă în CA-urile unor firme la care statul este actionar, însă acesta nu a răspuns solicitărilor.

